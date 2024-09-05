Brezilya, ATMOS 2000 obüsünü tedarik etmekten vazgeçti

Defensa tarafından yapılan habere göre Brezilya’nın ATMOS 2000 obüsünü tedarik etme süreci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail-Filistin arasında süregelen çatışmalarda Filistin’e destek amacıyla ATMOS 2000 obüsünü tedarik etme sözleşmesini feshetti.

Nisan 2024’te aylar süren değerlendirmelerden sonra, İsrail merkezli Elbit Systems’in 6×6 taktik kamyon şasisine monte edilmiş 155 mm/52 top olan ATMOS 2000 Demir Sabre Otonom Kamyona Monte Topçu Sistemi Brezilya Ordusu tarafından açılan ihaleyi kazanmıştı. Fakat Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Celso Amorim, başkanlığın diplomatik danışmanı sıfatıyla Gazze’deki mevcut çatışmalarda Filistin’e verilen açık destek çerçevesinde cumhurbaşkanını anlaşmayı dondurmaya ikna etti.

Amorim bununla birlikte Brezilya Devlet Başkanı Lula’ya ihalede ikinci sırada yer alan VBC OAP 155 mm SR Zuzana 2 sistemini Çek Excalibur International’dan almasını önerdi ancak bu sistemi de Savunma Bakanlığı ve Brezilya Ordusu kabul etmedi. Elbit Systems’in ATMOS 2000 obüs sisteminin teknik değerlendirmelerde rakiplerini açık ara geride bırakması nedeniyle anlaşmanın anlık olarak kesintiye uğraması Brezilya Ordusu’nda ciddi bir hoşnutsuzluğa neden oldu. Brezilya’nın bu tedarik için ayırdığı bütçe ise 200 milyon dolar idi.

Brezilya Savunma Bakanlığı ile Lula arasındaki sürtüşme

Brezilya Savunma Bakanlığı yetkilileri ile ve Brezilya Ordusu yetkilileri, Lula ile Netanyahu arasındaki ciddi sürtüşmeyi kabul ederek, bunun teknik ve devletle ilgili bir mesele olduğunu ve her iki devlet arasında tam diplomatik ilişkilerin varlığının öncelikli olduğunu doğruluyor. Ayrıca ordu topçu sistemlerinin ihaleye katılan diğer obüs sistemlerine göre çok daha uzun süreceğini ileri sürmekte.

Brezilya Savunma Bakanından sistemin kısmi olarak ülke içerisinde üretime girmesi için yoğun çaba

Brezilya Savunma Bakanı Mucio, sistemin kısmi olarak ülke içerisinde üretime girmesi için de çaba gösteriyor. Yerel Elbit Systems ofisi, İsrail’deki ana merkezle anlaşırsa ve anlaşmada da bir pürüzlük çıkmazsa eğer ülke içerisinde sadece ATMOS 2000 sistemlerini üretecek bir fabrika kurma niyeti var. Şirketin ülkede halihazırda iki fabrikası var. Birisi Rio Grande do Sul’de yer alırken diğeri de Rio de Janeiro’da bulunuyor.

İlk iki ATMOS ünitesi %60 İsrail ve %40 yerli parçalardan üretilmesi planlanırken, böylece ekipmanlar test edilebilecek ve Ordu spesifikasyonlarına uygun olduğu gösterilebilecek. Geriye kalan 34 adet, tıpkı Iveco LMV gibi Brezilya’da, 2027’de tamamlanacak olan yeni Elbit Systems fabrikasında monte edilme imkanı var.

Brezilya, 2017’den beri envanterdeki obüs modernizasyonunu bitirmek üzere büyük uğraşlar vermekte. Devlet Başkanı Lula ve Başdanışmanı Celso Amorim’in ihalenin iptal edilmesine yönelik kararının aksine Brezilya Savunma Bakanlığı ile Brezilya Ordusu arasındaki görüş ayrılıklarının bir süre daha devam edeceği aşikar.