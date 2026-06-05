Brezilya Hava Kuvvetleri envanteri için tasarlanan iki kişilik Gripen F savaş uçağı hangardan çıktı

İsveç’in Linköping kentindeki ana üretim tesislerinde gerçekleştirilen törenle, modern hava kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan en yeni taktik savaş uçağı prototipi hangardan çıkarıldı. Brezilya tarafından F-39F olarak adlandırılan iki kişilik bu platform, iki ülke arasında imzalanan ve toplam 36 uçaklık tedarik paketini içeren çok milyar dolarlık hükümetler arası anlaşmanın en kritik aşamalarından birini temsil ediyor.

Yalnızca tek koltuklu varyantları tedarik etmeyi planlayan İsveç ordusunun aksine Brezilya, kendi ulusal hava savunma doktrini doğrultusunda programın çift koltuklu sürümü olan Gripen F varyantının ana geliştirici ortağı ve ilk müşterisi konumunda yer alıyor. Tanıtımı yapılan bu ilk uçak, Brezilya Hava Kuvvetleri envanterine girmeden önce İsveç’teki uçuş test merkezinde kapsamlı bir kalifikasyon ve test kampanyasına tabi tutulacak.

Eğitim ve muharebe kabiliyetleri tek gövdede birleşiyor

Tasarım özellikleri incelendiğinde yeni iki kişilik uçağın, tek koltuklu ana modelin taşıdığı tüm gelişmiş aviyonik mimariyi, aktif elektronik taramalı radar sistemlerini ve elektronik harp donanımlarını eksiksiz şekilde koruduğu görülüyor. Gövde uzunluğu, ikinci kokpit alanının entegrasyonu nedeniyle ana modele kıyasla yaklaşık 70 santimetre uzatılan uçak, buna karşın maksimum kalkış ağırlığı ve mühimmat taşıma kapasitesi sınırlarını aynen muhafaza ediyor.

Kokpitlerin birbirinden tamamen bağımsız çalışabilmesi, platformun hem pilot harbe hazırlık geçiş eğitimlerinde öğretmen-öğrenci konfigürasyonunda kullanılmasını hem de yüksek tehdit içeren cephe görevlerinde iş yükünün iki mürettebat arasında paylaşılmasını sağlıyor. Ayrıca açık mimari felsefesiyle tasarlanan arka kokpit, geleceğin muharebe sahasında yapay zeka algoritmalarının yönetilmesine ve insansız hava aracı sürülerinin jet üzerinden gerçek zamanlı komuta edilmesine olanak tanıyan lojistik bir altyapı sunuyor.

Teknoloji transferi yerel sanayi tabanını güçlendiriyor

Müşterek geliştirme programı, sadece bir askeri donanım tedariki olmanın ötesinde Latin Amerika havacılık sanayii için devasa bir teknoloji kazanım hamlesi niteliği taşıyor. İsveç’teki geliştirme çalışmalarına paralel olarak yüzlerce Brezilyalı mühendis ve teknisyen, süpersonik uçak tasarımı ve sistem entegrasyonu konularında uzun süreli eğitim programlarına katılarak ulusal sanayi altyapısına doğrudan katkı sağladı.

Brezilya hükümetiyle yapılan 36 uçaklık ana sözleşmenin 28 adedi tek koltuklu, 8 adedi ise çift koltuklu modellerden oluşuyor. İki ülke arasındaki sanayi iş birliğinin olgunluğunu gösteren bir diğer önemli gelişme olarak, tek koltuklu varyantların yerel montaj hattındaki ilk üretimi de yakın dönemde Embraer tesislerinde başarıyla tamamlanmıştı. Çift koltuklu tüm gövdelerin montaj süreçleri ise ana omurganın korunması amacıyla İsveç’teki tesislerde yürütülüyor.

Küresel pazarda yeni ihracat kapıları aralanıyor

Brezilya’nın öncülük ettiği çift koltuklu konfigürasyonun başarıyla hangardan çıkması, uçağın uluslararası savunma pazarındaki rekabet gücünü de doğrudan artırıyor. Küresel ölçekte pek çok hava kuvvetinin hem eğitim hem de karmaşık görev sevk idaresi için iki kişilik gelişmiş jet platformlarına bütçe ayırması, yeni varyantın ihracat potansiyeline doğrudan katkı sağlıyor.

Nitekim teslimat takvimi henüz yeni başlamışken Tayland ve Kolombiya gibi ülkelerin de hava kuvvetlerini modernize etme planları çerçevesinde çift koltuklu modelleri içeren yeni sipariş paketlerine imza atması, ortak projenin ticari başarısını kanıtlıyor. Ağ merkezli harp kabiliyeti ve düşük işletme maliyetleriyle öne çıkan yeni nesil platform, batılı rakiplerine karşı çok rollü savaş uçağı pazarında yeni bir güç dengesi oluşturmaya aday görünüyor.