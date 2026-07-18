Brezilya nükleer denizaltı projesini 2038 yılına erteledi

Brezilya donanması tarafından uzun yıllardır yürütülen Denizaltı Geliştirme Programı çerçevesinde planlanan takvim sapması, askeri bütçe üzerindeki yoğun mali baskıları gözler önüne seriyor. Başlangıçta çok daha erken dönemlerde envantere alınması planlanan nükleer taarruz denizaltısı, gelişmiş mühendislik çözümleri gerektiren nükleer buhar üretim tesisindeki teknik tıkanıklıklara takıldı. Tasarım ve gövde geliştirme aşamalarında yabancı ortaklarla yürütülen ortaklık takvimine sadık kalınsa da reaktörün kompakt bir askeri gövdeye entegre edilmesi süreci tamamen yerel imkanlarla aşılmaya çalışılıyor. Finansal sürdürülebilirlik noktasında yaşanan ödenek kesintileri, projenin imalat hattında ciddi bir yavaşlamayı beraberinde getiriyor.

Bölgesel dengeler ve nükleer caydırıcılık vizyonu

Güney Amerika kıtasında nükleer denizaltı kulübüne giren ilk ülke olma vizyonu taşıyan Brezilya için bu hamle, stratejik deniz koruma alanlarının muhafazası açısından hayati bir önem barındırıyor. Ülkenin zengin petrol rezervlerine ev sahipliği yapan geniş deniz yetki alanlarını korumak amacıyla tasarlanan bu platform, sınırsız menzil ve su altında aylarca fark edilmeden kalabilme kabiliyeti vaat ediyor. Ancak teslimat tarihinin 2038 yılına ötelenmesi, donanmanın mevcut dizel-elektrik filosunun üzerindeki operasyonel yükü uzun vadede artıracaktır. Bu durum, sivil petrol platformlarının savunma hattında ve bölgesel deniz güvenliği senaryolarında ülkenin askeri statü arayışını sekteye uğratıyor. Program kapsamında yabancı ortaklarla imzalanan anlaşmalar doğrultusunda konvansiyonel sınıftaki ilk dört denizaltının inşası başarıyla sahaya yansıtılsa da hassas nükleer teknolojilerin paylaşımı konusundaki uluslararası kısıtlamalar, yerli mühendislerin tasarım süreçlerini tamamen sıfırdan üstlenmesini zorunlu kılıyor. Hedeflenen yeni takvime ulaşılabilmesi için önümüzdeki yıllarda savunma bütçesinden projeye milyarlarca dolarlık ek kaynak aktarılması gerekiyor.