Brezilya’nın zırhlı gücünde modernizasyon hamlesi: Leopard 1A5BR’ler sahaya dönüyor

Brezilya Kara Kuvvetleri (Exército Brasileiro), Güney Amerika’daki caydırıcılığını pekiştirecek kritik bir modernizasyon hamlesine imza attı. "Stratejik Zırhlı Kuvvetler Programı" kapsamında yürütülen Leopard 1A5BR Revitalizasyon Projesi'nde, uzun süredir beklenen ilk somut adım atıldı. 13 Mart 2026 tarihinde, Rio Grande do Sul eyaletindeki Santa Maria şehrinde bulunan 3. Askeri Bölge Bölgesel Bakım Parkı (Pq R Mnt/3) tesislerinde düzenlenen resmi törenle, yenileme işlemleri tamamlanan ilk iki ana muharebe tankı (MBT) birliklerine teslim edildi.

Hedef: 2040 yılına kadar operasyonel süreklilik

Brezilya Genelkurmay Başkanlığı (EME) tarafından onaylanan nihai plana göre, başlangıçta 116 adet olarak hedeflenen ancak bütçe ve lojistik öncelikler nedeniyle 52 adede revize edilen tank filosu bu kapsamlı süreçten geçecek. 2025 yılında fiilen başlayan çalışmaların temel amacı, 1970'lerin teknolojisine dayanan bu platformların hizmet ömrünü en az 15 yıl (2040 yılına kadar) daha uzatarak zırhlı birliklerin ateş gücü ve harbe hazırlık seviyesini korumaktır.

Teknik iyileştirmeler ve yerli mühendislik katkısı

Yenileme süreci, sadece basit bir bakımın ötesine geçerek tankın kritik sistemlerini modern savaş sahasına uygun hale getirmeyi amaçlıyor. Askeri Mühendislik Enstitüsü (IME) bünyesindeki mühendislerin geliştirdiği çözümlerle, birçok bileşen yerlileştirilerek dışa bağımlılık azaltıldı.

Modernizasyonun öne çıkan teknik detayları şunlar:

Elektrikli Kule Tahrik Sistemi: Mevcut hidrolik sistemlerin yerini alan tam elektrikli kule tahrik ve kontrol sistemi, hem mürettebat güvenliğini artırıyor hem de hedefe yönelme hızını optimize ediyor.

Atış Kontrol ve Optik Sistemler: Güncellenen EMES 18 atış kontrol sistemi, sürücü için yeni termal kamera ve komutan için bağımsız görüş sistemleriyle entegre edildi.

Mürettebat Konforu ve Beka: Tropikal iklim şartlarına uygun yeni bir iklimlendirme ünitesi (klima) ve motor bölmesi için otomatik yangın söndürme sistemleri eklendi.

Dijital Haberleşme: L3Harris Falcon III telsizler ve modern savaş yönetim sistemleri (C2) ile tanklar dijital ağ merkezli harp yeteneğine kavuşturuldu.

Yeni nesil tanklar için "köprü" çözüm

Brezilya ordusunun bu hamlesi, yeni ana muharebe tankı projesi olan VBC CC Futuro kapsamında nihai bir karar verilene kadar operasyonel boşluğu doldurmayı hedefliyor. Son dönemde Almanya’nın Brezilya’ya Leopard 2A6 tanklarını teklif etmesi gibi alternatifler değerlendirilirken, mevcut Leopard 1A5BR filosunun yenilenmesi düşük maliyetli ve yüksek verimli bir "köprü" çözüm olarak görülüyor.

Santa Maria'daki bakım tesisinde her bir tank için yaklaşık iki aylık yoğun bir çalışma takvimi öngörülüyor. 2026 yılı içerisinde 5 tankın daha teslim edilmesi ve tüm programın 2030 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.