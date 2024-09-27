Brezilya’ya Gripen E savaş uçağı teslimatı sürüyor

Brezilyalı Leandro LS tarafından Youtube’da paylaşılan videoda uçak gece saatlerinde yetkililer eşliğinde taksi yaparken görüntülendi. Ülkeye ulaşan uçağın ilk durağının diğer teslimatlardaki gibi Navegantes Havaalanı’na gerçekleşmesi planlanıyor. Buradaki kontrollerden sonra diğer Saab F-39E uçaklarının bulunduğu Góias eyaletindeki Anápolis Hava Üssü’ne (BAAN) doğru kalkış yapması için gerekli teknik prosedürler gerçekleştirilecek.

Brezilya’nın Gripen savaş uçaklarını tedarik etmesi

Brezilya Gripen Programı, 2013 yılında Brezilya Hava Kuvvetleri tarafından işletilen savaş uçağı filosunun yerini almak üzere Saab’ın, F-X2 Programı’na teklif vermesiyle başladı. Ekim 2014’te Brezilya hükümetiyle 36 adet uçağın geliştirilmesi ve üretimi için bir sözleşme imzalandı. 2022’de iki taraf ek 4 adet savaş uçağı alımı için anlaşmaya vardı. Saab ve Brezilya arasındaki ortaklığın, Brezilya’nın süpersonik savaş uçakları geliştirmesini, üretmesini ve bakımını yapmasını sağlayacak geniş kapsamlı bir teknoloji transferi yoluyla uzun süre devam etmesi bekleniyor. Verilen bu siparişin toplamında test avcı uçağı FAB4100 de dahil olmak üzere toplam 36 adet uçaktan oluşuyor. Bundan bir önceki teslimat ise Aralık 2023’te gerçekleşmişti. Navegantes Limanı’na gerçekleştirilen bu teslimatta 8’nci uçak Brezilya’ya teslim edilmişti.

Brezilya’nın ek Gripen uçaklarını tedarik etmesi

Geçtiğimiz Ağustos ayında Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından açıklanan Büyüme Hızlandırma Programı kapsamında Brezilya, ordusuna 52.8 milyar Real (10.6 milyar dolar) ek yatırım yapacağını duyurmuştu. Bahse konu ek yatırım, Gripen savaş uçağı ile birlikte C-390 Millennium nakliye uçağı ve yeni nesil helikopterlerin tedarikini kapsadığı belirtilmişti.

Defence News’in haberine göre, yeni yayımlanan programda Brezilya 34 adet daha Saab F-39 Gripen savaş uçağı tedarik edecek. Brezilya Savunma Bakanı José Mucio Monteiro Filho, Defense News’e verdiği demeçte, “Savaş havacılığının (filosu) yenilenmesi, Brezilya Hava Kuvvetleri’nin ana projelerinden biridir. Bu proje Gripen savaş uçağının satın alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Latin Amerika’daki en modern savaş uçağı olan Gripen, Brezilya’nın kıtasal boyutlarına uygun olarak hava savunma kapasitesini önemli ölçüde geliştirmesine olanak sağlamaktadır.” demişti. Söylem olarak ifade edildiyse de iki taraf arasında resmi olarak anlaşma henüz gerçekleşmedi.