Brezilya’ya Gripen savaş uçağı tedariki devam ediyor

Brezilya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkeye yeni bir F-39 Gripen savaş uçağı teslimatı gerçekleşti. Bu bağlamda İsveç’in Linköping şehrinde üretilen uçak, Fortunagracht adındaki gemi ile Norrköping Limanı’ndan yola çıktı ve 20 günün sonunda Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde yer alan Navegantes Limanı’na ulaştı.

Ülkeye ulaşan Gripen savaş uçağı sayısı 11’e yükseldi

Defence Turk'ten Eren Yiğitoğlu'nun haberine göre, uçak gemiden indirildikten sonra diğer federal hükümet ve eyalet yöneticilerinden oluşan bir grup uçağın taksi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ardından FAB 4111 kuyruk numaralı uçak, diğer Gripen uçaklarının da olduğu Anápolis Hava Üssü’ne doğru çıktı. Yaklaşık 3 kilometrelik yolculuktan sonra uçak ana üsse vardı. Gerçekleşen bu teslimatla birlikte ülkeye ulaşan Gripen savaş uçağı sayısı 11’e yükseldi.

Uçak, önümüzdeki günlerde SAAB tarafından gerçekleştirilen teknik prosedürlerden geçecek. Bunlar arasında beka kiti ve fırlatma koltuğunun montajı, yakıt ikmali ve yerden kalkışa hazırlık gibi adımlar yer alıyor. Operasyonun tüm bu aşamaları tamamlandığında, FAB 4111, Anápolis Hava Üssü’ne (BAAN) kalkış yetkisi alacak ve burada Birinci Hava Savunma Grubu (1. GDA) – Jaguar Filosu’nun envanterine girecek.

Brezilya Hava Kuvvetleri'nden teslimat açıklaması

Teslimatla ilgili olarak Brezilya Hava Kuvvetleri’nden Tümgeneral Mauro Bellintani, “En önemlisi, Hava Kuvvetleri’ne güçlü bir uçak gibi başka bir yetenek daha sunabilmenin verdiği memnuniyettir; böylece Brezilya hava sahasının egemenliğini koruma gibi anayasal misyonunu mükemmel bir şekilde yerine getirmeye devam edebilir.” ifadelerini kullandı.

Bir önceki teslimat ise Eylül 2024’te gerçekleşmişti. Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde yer alan Navegantes Limanı’ndan teslim alınan uçak gece saatlerinde taksi yaparak Góias eyaletindeki Anápolis Hava Üssü’ne (BAAN) ulaşmıştı. Uçak üsse geldikten sonra gerekli teknik prosedürden geçtikten sonra Brezilya Hava Kuvvetleri’nin envanterine girmişti.

Brezilya’nın Gripen savaş uçaklarını tedarik etmesi

Brezilya Gripen Programı, 2013 yılında Brezilya Hava Kuvvetleri tarafından işletilen savaş uçağı filosunun yerini almak üzere Saab’ın, F-X2 Programı’na teklif vermesiyle başladı. Ekim 2014’te Brezilya hükümeti ve Saab 36 adet uçağın geliştirilmesi ve üretimi için bir sözleşme imzaladı. 2022’de iki taraf ek 4 adet savaş uçağı alımı için anlaşmaya vardı.

Saab ve Brezilya arasındaki ortaklığın, Brezilya’nın süpersonik savaş uçakları geliştirmesini, üretmesini ve bakımını yapmasını sağlayacak geniş kapsamlı bir teknoloji transferi yoluyla uzun süre devam etmesi bekleniyor. Verilen bu siparişin toplamında test uçağı “FAB4100” dahil olmak üzere toplam 36 adet uçaktan oluşuyor.