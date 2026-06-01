BTSO üyeleri Baykar ile Tedarikçi Günü’nde buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Tedarikçi Günü etkinliği, BTSO üyesi firmalar ile Baykar’ı bir araya getirdi. Etkinlikte gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde savunma sanayiine yönelik yeni iş birlikleri ve tedarik fırsatları değerlendirildi. Program kapsamında firmalar, üretim kabiliyetleri, teknik yetkinlikleri ve tedarik süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunurken, Baykar’ın ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmet alanları hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı yakaladı. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde, savunma sanayiine yönelik yeni proje ve iş birliği imkanları ele alındı. Tedarikçi Günü organizasyonu, firmaların hem Baykar ile doğrudan temas kurmasına hem de sektördeki diğer katılımcılarla iş bağlantılarını güçlendirmesine olanak sağladı. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren veya bu alana açılmayı hedefleyen şirketler için önemli bir platform oluşturan etkinlikte, seri üretimden ileri imalat teknolojilerine kadar farklı alanlarda iş geliştirme fırsatları değerlendirildi. BTSO tarafından düzenlenen organizasyonun, Bursa iş dünyasının savunma sanayiindeki payını artırması ve yerli üreticilerin yüksek katma değerli projelerde daha fazla yer almasına katkı sağlaması hedefleniyor.