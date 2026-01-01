BTÜ öğrencileri TUSAŞ uçakları için proje üretiyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin projeleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) LIFT UP programı tarafından desteklenmeye devam ediyor. BTÜ öğrencilerinin, “İnsansız Hava Araçları için Uçuş Verilerinden Aerodinamik Veritabanı Düzeltmesi ve Model Doğrulaması” isimli projesi, TUSAŞ tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Çalışmalara başlayan öğrenciler, projeleri ile havacılıkta “dijital ikiz” teknolojileri için kritik bir çalışmaya imza atacak. Sim-to-Real Gap (Simülasyondan Gerçeğe Açığı) olarak bilinen soruna odaklanacak olan BTÜ öğrencileri, bu sorunu aşmak için “gerçek uçuş verileri” ve “sistem tanılama” tekniklerini kullanarak mevcut simülasyon modellerini kalibre edecek. Böylece otonom sistemlerin güvenliği ve performansının doğrudan artırılması hedefleniyor.

Projelerinin TUSAŞ tarafından kabul edilmesinden duydukları gururu dile getiren öğrenciler, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Projenin 10 ay süreceğini belirten ekip, TUSAŞ tarafından sağlanan uçuş verilerinin optimizasyonu üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

Öğrenciler, “Uçakların hücum açıları bilgisayar ortamında simüle ediliyor ancak bu değerler zaman zaman gerçek uçuş koşullarından farklılık gösterebiliyor. Bu projedeki amacımız, TUSAŞ uçaklarına ait uçuş verilerini optimize ederek daha sağlıklı ve gerçekçi veriler elde etmek. Elde edilen sonuçlarla uçuş kontrol sistemlerini iyileştirerek uçaklara daha stabil bir uçuş kabiliyeti kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Havacılık teknolojilerine önemli katkı sunacak

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ öğrencilerinin savunma ve havacılık sanayii gibi stratejik alanlarda ürettiği projelerin üniversitenin uygulama odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Öğrencilerin TUSAŞ LIFT UP gibi prestijli bir program kapsamında desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.