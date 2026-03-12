Bükreş’ten Washington’a ‘savunma’ şartlı yeşil ışık: Romanya Hava Üsleri İran operasyonuna açılıyor

Orta Doğu’daki ateş hattı Karadeniz kıyılarına ulaştı. Romanya, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında hava üslerini kullanma talebine yeşil ışık yakarak, bölgedeki en stratejik müttefik rolünü perçinledi.

Küresel askeri dengeler, Romanya’nın aldığı kritik bir kararla yeni bir boyuta evriliyor. Bükreş yönetimi, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait ikmal uçaklarının, ileri izleme birimlerinin ve sofistike uydu iletişim sistemlerinin kendi topraklarında konuşlandırılmasını en üst düzey savunma konseyinde onayladı. Bu hamle, Washington’ın bölgedeki operasyonel kabiliyetini artırırken, Romanya’yı da bu askeri satranç tahtasında en ön safa yerleştiriyor.

Kalkanın gölgesinde lojistik destek

Cumhurbaşkanı Nicusor Dan tarafından çizilen çerçeve, operasyonun niteliğine dair önemli ipuçları veriyor. Konuşlandırılacak sistemlerin "mühimmatsız" ve tamamen savunma odaklı olduğunu belirten Dan, bu altyapının Deveselu’daki nükleer füze kalkanı (Aegis Ashore) ile koordineli çalışacağını vurguladı. Bükreş’in bu stratejisi, bir yandan müttefikine lojistik koridor açarken, diğer yandan savunma kalkanının varlığını olası misillemelere karşı bir dokunulmazlık zırhı olarak kullanma niyetini ortaya koyuyor.

Deniz yoluyla müdahale: Fransa ve İtalya’nın geçici stratejisi

Fransa ve İtalya gibi Avrupa güçleri bölgeye deniz yoluyla erişim tercih ederken, Romanya’nın üslerini doğrudan kullanıma açması çok daha kalıcı bir stratejik etki yaratıyor. Geçmişte bölgedeki askeri varlığını sınırlayan ABD’nin, İran kriziyle birlikte Mihail Kogalniceanu Hava Üssü’ne yeniden odaklanması tesadüf değil. Bu gelişme, Karadeniz hattının yalnızca bir savunma bariyeri değil, aynı zamanda Orta Doğu operasyonları için kritik bir sıçrama noktası olduğunu gösteriyor.

Romanya Parlamentosu’nun onayına sunulan bu adım, yüzeyde “savunma desteği” gibi görünse de, aslında nükleer kalkanla entegre edilmiş bir lojistik merkez kurma projesidir. Pyongyang’dan Tahran’a uzanan küresel gerilim hattında Bükreş artık yalnızca bir gözlemci değil; operasyonel kapasitesiyle oyunun yönünü belirleyen aktif bir aktör konumundadır.