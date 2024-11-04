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Bulgaristan’ın F-16 Block 70 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

ABD Büyükelçiliği, Bulgar Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek ilk F-16 Block 70 savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini bildirdi. Bulgaristan, F-16 Block 70 savaş uçağını teslim alacak ikinci Avrupa ülkesi olacak.

Haber Merkezi
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Bulgaristan’ın F-16 Block 70 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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ABD Büyükelçiliği’nin Bulgaristan resmi X hesabından yapılan paylaşıma göre Bulgar Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek ilk F-16 Block 70 savaş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ABD Büyükelçiliği yaptığı paylaşımda “Bulgar Hava Kuvvetleri için ilk F-16’nın başarılı ilk uçuşunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz! Bu kilometretaşı, Bulgaristan’ın askeri modernizasyonunu destekleme ve NATO müttefikleri arasında birlikte çalışabilirliği artırma konusundaki taahhüdümüzü temsil ediyor. Bulgaristan’ı tebrik ederiz!” ifadelerine yer verdi.

Bulgaristan, F-16 Block 70’i teslim alacak ikinci Avrupa ülkesi olacak

Bulgaristan, F-16 Block 70’i teslim alacak ikinci Avrupa ülkesi olacak. Bu kapsamda Bulgaristan’a toplam 16 adet uçak teslim edilecek. Bulgaristan, 2019’da ilk olarak 8 adet F-16 için bir Kabul Mektubu (LOA) imzaladı ve 2022’de ek olarak 8 adet savaş uçağı için ikinci bir LOA imzaladı.

İlk uçuş 22 Ekim'de gerçekleşti

İlk uçuş 22 Ekim Salı günü saat 09:30’da Lockheed Martin’in Güney Karolina, Greenville’deki üretim tesisinde gerçekleşti. Test pilotu Charles “Seeker” Hoag, uçuş sırasında performans ve süpersonik kabiliyetleri doğrulamak için çeşitli sistem testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Gelişmeyle ilgili açıklama yapan Lockheed Martin Genel Müdürü OJ Sanchez “F-16, 21. Yüzyıl Güvenlik kabiliyetlerini defalarca kanıtladı. F-16 Block 70 ile Bulgar Hava Kuvvetleri, sınırlarını güvence altına almak ve ABD, Avrupa ve NATO müttefikleriyle iş birliği yapmak için iyi bir donanıma sahip olacak. F-16, baştan itibaren çok yönlü, uyarlanabilir ve ölçeklenebilir bir uçak olarak tasarlandı. Hava devriyesi ya da gerektiğinde taarruz görevleri için olsun, F-16 NATO ortaklıklarını güçlendiriyor ve bunu yıllarca sürdürmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı. F-16 savaş uçakları şu anda 27 ülke tarafından kullanılmakta olup 6 ülkeye ait filolar F-16 Blok-70/72 versiyonunu kullanmakta.

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