Bulgaristan’ın SAMJET kamikaze İHA’sı üretime girdi

Bulgaristan merkezli Samel-90 şirketi, SAMJET isimli kamikaze İHA üretimine başladığını duyurdu. İsviçre merkezli ALIDRONE SAGL şirketi ile ortaklaşa geliştirilen platform, İran’ın Shaded-136 kamikaze İHA’sına tasarım olarak benzerken uygun maliyetli olduğu bildiriliyor.

Defence Blog tarafından yapılan habere göre, tüm SAMJET kamikaze İHA platformları tek yer istasyonundan kontrol edilebilmektedir. Otonom iniş kalkış yapabilen SAMJET, kamikaze görevinde hedefi tanımak ve kitlenmek için 3 eksende sabitlenmiş kamera ile donatılmıştır. Bahse konu kameranın ise hem hassas hareketleri tanımlayabildiği hem de yüksek netlikte optik zoom yapabildiği ifade edilmektedir.

SAMJET, 1 ila 2 saat havada kalabiliyor

Dolanan mühimmat olarak da tanımlanan SAMJET, kullanım esnasında montaj gerektirmemesi ile zaman tasarrufu açısından öne çıkmaktadır. Toplamda 5 kg’ye kadar faydalı yük taşıyabilen sistem, 120-250 km/sa hızlara erişebilirken 1 ila 2 saat havada kalarak çeşitli görevleri icra edebilmektedir. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Samel-90 şirketinden yetkili bir isim şu sözleri söyledi:

“Bütün SAMJET birimlerimiz, aynı yer kontrol istasyonu kullanılarak işletilebilir. Uçuş sırasında, pozisyon harita üzerinde gösterilir ve aynı zamanda uçak üzerindeki kameradan alınan görüntü de ekranda izlenir. Bu entegrasyon, askeri personel için kullanım kolaylığı ve operasyonel verimlilik sağlamaktadır.”

Bulgaristan, Yunanistan merkezli Ucandrone şirketinden 36 adet İHA’yı sipariş etmişti. 2024 yılının Haziran ayında Bulgaristan, Kara Kuvvetleriyle birlikte; Ucandrone ISTAR (istihbarat, gözetleme, hedef tespiti ve keşif) kabiliyetlerine sahip İHA’yı kullandığına dair video paylaşmıştı. Buna ek olarak Aquila olarak adlandırılan sistemlerinin teslimatların devam ettiği bilgisine de yer verilmişti.