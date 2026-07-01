“Bursa, Türk savunma sanayiinde çok daha stratejik bir yer tutacak”

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda Bursa iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Dünyada güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiğini belirten Prof. Dr. Haluk Görgün, güçlü savunma sanayiinin artık yalnızca platform sayısıyla değil, üretim kapasitesi, tedarik zinciri derinliği, mühendislik kabiliyeti, kritik bileşenlere erişim ve sürdürülebilirlik gibi unsurlarla değerlendirildiğini ifade etti. Türkiye'nin bu yeni döneme hazırlıklı girdiğini vurgulayan Görgün, son 23 yılda savunma sanayiinde önemli bir dönüşüm yaşandığını kaydetti.

“Yerlilik oranı yüzde 80'in üzerine çıktı”

Türk savunma sanayiinin bugün 4 bin 500 firma, bin 400’ü aşkın proje ve 100 binden fazla doğrudan istihdamla güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü belirten Görgün, yerlilik oranının yüzde 80’i aştığını söyledi. Savunma ve havacılık ihracatının ise 2002 yılında 250 million dolar seviyesinden son 12 aylık dönemde yaklaşık 11 milyar dolara ulaştığını belirten Görgün, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11.’ci savunma ve havacılık ihracatçısı konumuna yükseldiğini ifade etti.

“Bursa’nın üretim gücü savunmaya değer katıyor”

Bursa'nın yüksek katma değerli üretim yapısıyla Türkiye ortalamasının üzerinde bir ihracat performansı sergilediğini dile getiren Görgün, kentten geçen yıl 7 bin 500 firmanın 200'den fazla ülkeye 20 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Bursa firmalarının artık yalnızca parça üretimi yapan şirketler olmaktan çıkarak ana yüklenicilerin stratejik çözüm ortakları haline geldiğini vurgulayan Görgün, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN’ın Bursa’dan gerçekleştirdiği tedarik hacminin her yıl ortalama yüzde 50 arttığını söyledi. Görgün, TUSAŞ’ın bu yılın ilk altı ayında Bursalı tedarikçilerine 35,5 million doların üzerinde sipariş verdiğini, ASELSAN’ın ise 2021 yılından bu yana Bursa merkezli 215 firmadan toplam 135 million dolarlık yüksek teknoloji bileşeni temin ettiğini açıkladı.

“Otomotiv altyapısı savunma sanayiine avantaj sağlayacak”

Bursa’nın güçlü otomotiv sanayii altyapısının savunma sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirten Görgün, dünyada otomotiv tesislerinin savunma üretimine yöneldiği hibrit fabrika modellerinin yaygınlaştığını söyledi. Bursa’nın kalite kültürü ve hassas üretim kabiliyetinin savunma sanayiinin ihtiyaçlarıyla buluşmasının önemli fırsatlar oluşturacağını ifade eden Görgün, Savunma Sanayii Yetenek Envanteri’nde 242 Bursalı firmanın yer aldığını, EYDEP kapsamında ise 127 firmanın değerlendirilerek sertifikalandırıldığını açıkladı. Prof. Dr. Haluk Görgün, BTSO iş birliğinde ekim ayında Bursa'da kapsamlı bir savunma sanayii çalıştayı düzenleyerek sektörün yol haritasını oluşturacaklarını da duyurdu.

“Tam bağımsızlık güçlü ekonomiyle mümkündür”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay savunma sanayiini Türkiye’nin bağımsızlığının en önemli güvencelerinden biri olarak gördüklerini belirtti. Güçlü savunma kabiliyetinin ancak güçlü ekonomiyle mümkün olacağını vurgulayan Burkay, Bursa sanayisinin son yıllarda geliştirilen yerli ve milli savunma projelerinde önemli bir pay sahibi olduğunu söyledi. Bursa’nın otomotiv, makine, tekstil, kimya ve kompozit alanlarındaki üretim altyapısının savunma sanayiine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Burkay, 2013 yılında kurdukları BASDEC'in bugün 160’ın üzerinde üyesiyle sektörün ortak aklını temsil ettiğini kaydetti. Bursa firmalarının savunmadaki etkinliğinin her geçen gün arttığını dile getiren Burkay, GUHEM bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle açılacak havacılık lisesiyle de geleceğin mühendis, pilot ve teknoloji liderlerini yetiştireceklerini söyledi.