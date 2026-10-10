Çekya merkezli Ray Service, ABD'nin F-35'leri için kablo sistemi üretecek

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Çek savunma ve havacılık şirketi Ray Service, ABD’nin F-35 Lightning II savaş uçakları için kablo sistemleri ve ilgili elektrik bileşenleri üretmeye hazırlanıyor.

Anlaşma Prag'da imzalandı

Proje, Lockheed Martin'in Çekya F-35 programı kapsamında taahhüt ettiği 11 sanayi iş birliği anlaşmasından biri olarak hayata geçiriliyor.

Anlaşmaların son aşaması, 18 Mart 2026'da Prag'da, ABD Büyükelçisinin rezidansında düzenlenen törenle tamamlandı. Törende, Lockheed Martin'in Ray Service'e F-35 kablo demetleri (wire harness) üretim kabiliyeti kazandırmasına yönelik projeyi de içeren anlaşmalar imzalandı.

Çekya küresel tedarik zincirine giriyor

Anlaşma kapsamında Ray Service, F-35'ler için kritik elektrik alt sistemlerini üreterek, halihazırda 1.300'den fazla uçaktan oluşan küresel tedarik zincirine entegre olacak.

Şirketin, kablo demetlerinin yanı sıra elektromekanik kutular ve kablo bileşenleri alanında uzmanlaştığı biliniyor. Ray Service'in Stare Mesto'daki merkeziyle havacılık ve savunma müşterilerine yönelik çözümler sunduğu belirtiliyor.

24 adet F-35A için üretim 2027'de başlıyor

Çekya, 24 adet F-35A savaş uçağı tedarik edecek. Uçakların üretiminin 2027 yılında başlaması hedefleniyor. Proje ile Çek sanayisinin F-35 programında araştırma, tasarım, test ve üretim alanlarında yer alması amaçlanıyor.

Lockheed Martin'in Çekya'daki taahhütleri 12 şirket ve üniversiteyi kapsıyor. F-35 programının önümüzdeki 50-60 yıl boyunca istihdam yaratması bekleniyor.