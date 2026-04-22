Çelik kanatlarda teknoloji köprüsü: Hollanda-Ukrayna hattında 248 milyon Euro’luk yeni dönem

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuru, Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik askeri yardım stratejisinde kritik bir makas değişimine işaret ediyor. Bugüne kadar daha çok doğrudan envanter bağışı ve mühimmat desteği şeklinde ilerleyen süreç, bu yatırımla birlikte yerinde üretim ve teknoloji transferi modeline evriliyor. 248 milyon Euro’luk fonun ana odağı, Ukrayna’nın operasyonel ihtiyaçlarına hızla yanıt verebilecek yüksek teknolojili insansız hava araçlarının geliştirilmesi olacak.

Stratejik öncelik: Yapay zeka ve elektronik harp

Yatırımın sadece gövde üretimiyle sınırlı kalmayacağı, özellikle modern savaş meydanlarının belirleyicisi olan yapay zeka destekli otonom sistemlere odaklanacağı belirtiliyor. Hollanda’nın mühendislik altyapısı ile Ukrayna’nın iki yılı aşkın süredir sahada elde ettiği eşsiz tecrübe bir araya getirilerek; elektronik harbe dayanıklı, gece görüş kabiliyeti yüksek ve hassas vuruş yeteneğine sahip İHA’ların üretilmesi hedefleniyor. Bu adım, Ukrayna’nın savunma sanayisini dışa bağımlılıktan kurtarma yolundaki en somut projelerden biri olarak görülüyor.

Avrupa güvenliği için yeni bir eşik

Hollandalı yetkililer, bu yatırımın sadece bir askeri yardım olmadığını, aynı zamanda Avrupa’nın genel güvenlik mimarisi için yapılmış bir yatırım olduğunu vurguluyor. Kurulacak ortak üretim hatları sayesinde, Ukrayna topraklarında veya lojistik olarak güvenli bölgelerde üretilecek dronlar, cephe hattına ulaştırılma süresini minimuma indirecek. Bu iş birliği, Hollanda’nın liderlik ettiği İHA Koalisyonu’nun en büyük bütçeli adımlarından biri olarak kayıtlara geçerken, diğer müttefik ülkeler için de bir üretim modeli oluşturması bekleniyor.