Çelik Kubbe’nin önemli bir bileşeni daha seri üretime başlıyor

Mehmet KAYA / ANKARA – ASELSAN

HİSAR-O orta irtifa hava savunma füzesinin seri üretim testlerini başarıyla yürüttüğü kaydedildi. HİSAR-O böylece sadece Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmekle kalmayacak, seri üretim olduğu için sayısı da hızla artacak. ASELSAN ve ROKETSAN tarafından üretilen HİSAR-O’nun seri üretime başlamasıyla, alçak ve orta irtifada hava savunma sistemleri hayata geçmiş oluyor. Çelik Kubbe olarak adlandırılan ülke geneli hava savunmasında füzelerde testleri devam eden SİPER’in de seri üretime başlamasıyla sadece balistik füzelere karşı savunma sistemi eksiği kalmış olacak. Alçak irtifada daha önce ASELSAN, HİSAR-A ve KORKUT, ROKETSAN SUNGUR hava savunma sistemleri TSK envanterine girmişti. Hava savunmada çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirme ve test faaliyetleri sürüyor.

SSB Başkanı Haluk Görgün duyurdu, detaylı görüntü paylaşıldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün 18 Ocak gününde HİSAR-O’nun seri üretim testlerinden birinin görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde HİSAR-O sisteminin dikey atış, hedefe yönlenme ve uçuşu yanında hedef uçaktaki vuruş anının da gösterildiği detaylar yayınlandı.

Haluk Görgün kişisel sosyal medya hesabında, “Bu başarı, savunma sanayimizin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu” ifadesine yer verdi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da kişisel sosyal medya hesabından “Yeni hava savunma bataryalarımız kahraman ordumuza hayırlı olsun” mesajını paylaştı.

Türkiye 2024’te “çelik kubbe” adını verdiği ülke geneli katmanlı sistemler üstü sistem olarak çalışacak hava savunma sistemini duyurmuştu. Bu katmanlı savunma üst sistemi, tehdidi belirleyen yer ve uçan radar sistemleri, komuta kontrol, hava resminin oluşturulmasını sağlayacak iletişim sistemleri ile tehdide karşı önlem alınacak, alçak irtifada Korkut, Gürz ve Hisar A, orta ve yüksek irtifada Hisar-O ve Hisar ürünlerini kapsıyor.