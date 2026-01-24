Challenger 3 tankı ilk canlı atış testini başarıyla gerçekleştirdi

Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), Challenger 3’ün ilk mürettebatlı gerçek atış testini başarıyla tamamladı. Tankın hizmete girmesinden önce yeni kabiliyet ve sistemlerin kademeli şekilde doğrulanmasının bir parçası olan test süreci; uzaktan kumandalı atışlarla başlayıp, ardından RBSL personeli tarafından gerçekleştirilen mürettebatlı atışlara geçilmesini içeren bir program kapsamında gerçekleştirildi.

Challenger 3’te, Rheinmetall tarafından üretilen 120 mm yivsiz L55A1 top sistemi kullanılmakta. Bu silah sistemi; yeni nesil kinetik enerjili tanksavar mühimmatlarını ve programlanabilir, çok amaçlı akıllı mühimmatları ateşleyebilme kabiliyetine sahip. Bu kapsamda Rheinmetall BAE Systems Land Genel Müdürü Rebecca Richards, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu, Challenger 3 programı için son derece önemli bir başarı ve bu projeyi hayata geçiren ekiplerin yetkinliği ile adanmışlığının bir göstergesidir. Aracın önce uzaktan, ardından kulede mürettebat varken ateşlenmesi; tasarımın güvenli, sağlam ve hazır hâle getirilmesi için ne denli büyük bir emek harcandığını yansıtmaktadır. Bu durum, programın ne kadar ilerlediğini açıkça ortaya koymakta ve Birleşik Krallık zırhlı araç geliştirme tarihi açısından gurur verici bir anı temsil etmektedir.”

Defence Turk'ten Efe Türk'ün haberine göre, Birleşik Krallık Ordusu’nda Kıdemli Sorumluluk Sahibi (SRO) Mark Colley ise, “Bu kilometre taşı, Savunma Bakanlığı ile sanayi arasındaki yakın iş birliğinin faydalarını yansıtmaktadır. Challenger 3’ün başarılı mürettebatlı atışı, Birleşik Krallık Ordusu’nun ihtiyaç duyduğu modernize edilmiş ana muharebe tankının tesliminde somut bir ilerleme sağlandığını göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Challenger 3 modernizasyonu: Operasyonel hizmet ve istihdam etkisi

Bu aşamanın ardından tank, Birleşik Krallık Ordusu’nun modernizasyon programının merkezî unsuru olarak operasyonel hizmete doğru ilerlerken ilave testlerden geçirilecek. Bu bağlamda toplam 148 adet modernize edilmiş tankın Birleşik Krallık Ordusu’na teslim edilmesi planlanıyor. Modernizasyon faaliyetlerinin, 800 milyon sterlinin üzerindeki bir sözleşme kapsamında RBSL tarafından yürütülmesi öngörülürken; bu sözleşmenin RBSL bünyesinde 300, Birleşik Krallık genelinde ise ilave 450 olmak üzere yüksek nitelikli istihdam yaratması bekleniyor.

Telford kentindeki RBSL tesislerinde tasarlanan ve üretilen tanklar Birleşik Krallık ve Avrupa genelindeki tedarikçiler arasındaki güçlü iş birliğini ortaya koyuyor. Sözleşme kapsamında, RBSL’nin Telford tesisine 40 milyon sterlin tutarında doğrudan yatırım gerçekleştirilirken; tedarik zincirinin büyük çoğunluğu Birleşik Krallık merkezli, nitelikli KOBİ’lerden oluşan bir Avrupa tedarik ağı üzerinden sağlandı. Bu firmalar, West Midlands, Glasgow, Newcastle upon Tyne ve Isle of Wight dahil olmak üzere Birleşik Krallık genelinde faaliyet gösteriyor.

Challenger 3

Challenger 3’ün kökenleri, Challenger 2’nin hizmet ömrünü uzatmaya yönelik uzun soluklu çalışmalara dayanmaktadır. İlk çalışmalar 2005 yılında Kabiliyet Sürdürme Programı kapsamında başladı; ancak finansman gecikmeleri ve yönetim sorunları ilerlemeyi yavaşlattı. 2014 yılında, program Challenger 2 Yaşam Ömrü Uzatma Programı olarak yeniden yapılandırıldı ve BAE Systems ile Rheinmetall arasında rekabet eden tekliflerin ortaya çıkmasına yol açtı. 2019’da, Birleşik Krallık’taki kara sistemleri operasyonlarının RBSL çatısı altında birleştirilmesinin ardından, Rheinmetall’in daha iddialı tasarımı, filonun yabancı bir tankla tamamen değiştirilmesi dışında tek uygulanabilir seçenek hâline geldi.

Challenger 3’teki en belirleyici teknik değişiklik, önceki İngiliz tanklarında kullanılan yivli topun yerine 120 mm Rheinmetall L55A1 yivsiz topun benimsenmesidir. Bu değişiklik, Almanya gibi NATO müttefikleriyle mühimmat ortaklığı sağlarken, Challenger 3 ve Leopard 2 için ortak geliştirilen yeni bir kinetik enerji mühimmatını da beraberinde getiriyor. Diğer iyileştirmeler arasında üçüncü nesil termal görüntülemeye sahip gelişmiş nişangâhlar, geliştirilmiş atış kontrol sistemleri, iyileştirilmiş elektronik mimari ve geliştirilmiş hidrogaz süspansiyon ile transmisyon bileşenleri gibi hareket kabiliyeti artırıcı unsurlar yer alıyor.