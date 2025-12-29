Çin, ABD’li şirketlerin varlıklarını dondurdu

Pekin, Washington’ın Tayvan’a büyük ölçekli silah satışı açıklamasından bir hafta sonra, 20 ABD savunma şirketine ve 10 yöneticisine yaptırım uyguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı’na göre yaptırımlar, şirketlerin Çin’deki varlıklarının dondurulmasını ve bireylerin ve kuruluşların onlarla iş yapmasının yasaklanmasını içeriyor.

Defense News tarafından yapılan habere göre yaptırım uygulanan şirketler arasında Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services ve Boeing gibi şirketler yer alıyor. Yaptırım uygulanan savunma yöneticileri arasında Anduril Industries’in kurucusu Palmer Luckey de bulunuyor. Luckey artık Çin ile iş yapamayacak ve ülkeye girişi yasaklandı. Bu bağlamda Çin’de yaptırıma tabi tutulan kişilerin varlıkları da donduruldu.

Çin’den 10 milyar dolarlık satışa sert tepki

ABD’nin Tayvan’a yönelik 10 milyar dolardan fazla değer biçilen silah satış paketine ilişkin son açıklaması, Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören ve kendi kontrolü altına alması gerektiğini söyleyen Çin’den öfkeli bir tepkiyle karşılandı. Bahse konu paket, ABD Kongresi tarafından onaylanırsa Tayvan’a ABD’nin bugüne kadarki en büyük silah paketi olacak.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tayvan meselesinin Çin’in temel çıkarlarının tam merkezinde yer aldığını ve Çin-ABD ilişkilerinde asla aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Tayvan’a silah satışı yapan herhangi bir şirket veya birey, bu yanlış davranışının bedelini ödeyecektir.” ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca ABD’yi “Tayvan’ı silahlandırma yönündeki tehlikeli adımlarını” durdurmaya çağırdı.

Tayvan, ABD-Çin ilişkilerinde analistlerin iki güç arasında askeri çatışmaya dönüşebileceğinden endişe duyduğu önemli bir gerilim noktası. Çin, ABD’nin Tayvan’a silah satışının Çin ve ABD arasındaki diplomatik anlaşmaları ihlal edeceğini belirtmekte.

Bu kapsamda Çin ordusu, son birkaç yıldır Tayvan semalarında ve sularında varlığını artırdı ve ada yakınlarında savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla neredeyse her gün ortak tatbikatlar düzenliyor.

ABD yasalarına göre ABD’nin Tayvan’a öz savunmasında yardım etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu konu Çin ile giderek daha tartışmalı bir hal almıştır. Pekin’in Washington ile ticaret, teknoloji ve diğer insan hakları konularında zaten gergin ilişkileri bulunmaktadır.