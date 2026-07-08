Çin füzeleri Balkanlar'da dengeleri nasıl etkileyecek?

Sırbistan, hava savunma şemsiyesindeki boşlukları kapatmak amacıyla Çin üretimi stratejik füze platformu HQ-9 için resmi tedarik sürecini başlattı. Daha önce kısa ve orta menzilli katmanları yine Çin sistemleriyle tahkim eden ülke, bu son uzun menzilli teknoloji entegrasyonuyla birlikte eksiksiz bir savunma kalkanı inşa etmiş oluyor. Bölgesel hava sahası gözetleme ve önleme kapasitesini katlayan bu kritik kontrat, uluslararası askeri ittifakların da rotasını yakından etkileyecek potansiyel barındırıyor.

Balkan coğrafyasında çok katmanlı askeri kalkan vizyonu

Belgrad hükümetinin ulusal sınırları korumak ve hava sahasındaki mutlak caydırıcılığı tesis etmek amacıyla yürüttüğü modernizasyon çalışmaları, yeni nesil bir stratejik ortaklıkla derinleşiyor. Daha önce kısa ve orta menzilli savunma ağlarını envanterine katan ülke, uzun menzilli tedarik hamlesiyle birlikte katmanlı mimarinin en kritik halkasını tamamlamış oldu. Tamamen entegre yazılımlarla çalışacak olan bu geniş kapsamlı koruma şemsiyesi, savaş uçaklarından akıllı mühimmatlara kadar uzanan geniş bir tehdit yelpazesini yüzlerce kilometre mesafeden bloke edebilecek bir operasyonel esnekliği askeri komuta merkezine sunuyor.

Yüksek irtifa önleme kabiliyeti ve gelişmiş radar mimarisi

Teknik özellikleri bakımından sınıfının en gelişmiş örnekleri arasında yer alan yeni sistem, aktif elektronik taramalı dizi radar altyapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip hedefleri bile çok uzak menzillerden tespit ve takip etme yeteneği barındırıyor. Yüksek manevra yeteneğine sahip olan ve ses hızını aşan süpersonik önleyici füzeler, 200 kilometrenin üzerindeki angajman yarıçapıyla sınır ötesindeki hava hareketliliklerini anlık olarak izlemeye imkan tanıyor. Mobil fırlatma araçları ve hızlı yer değiştirme esnekliği, olası karşı taarruz senaryolarında bataryaların muharebe sahasındaki hayatta kalma oranını ve taktik direncini en üst düzeye çıkarıyor.

Uluslararası ilişkiler ve stratejik dengeler üzerindeki yansımaları

Sırbistan'ın hava gücünü tek bir tedarik kanalı üzerinden bu denli tahkim etmesi, sadece yerel bir askeri revizyon olmakla kalmayıp, kıta genelindeki genel savunma projeksiyonlarında da asimetrik bir etki doğuruyor. Siyasi risk oranını asgari düzeyde tutarak aynı savunma kabiliyetini sahaya yansıtmayı başaran ülke, çok uluslu blokların bölgedeki hamlelerine karşı yeni bir denge unsuru oluşturuyor. Müttefik devletlerin ve komşu ülkelerin uçuş koridorlarını doğrudan etkileyecek kapasitedeki bu yeni askeri mimari, önümüzdeki yıllara yayılan bölgesel güvenlik denklemlerinin en stratejik verisi olarak kayıtlara geçiyor.