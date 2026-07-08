Çin, konteyner tabanlı elektromanyetik fırlatma sistemiyle hava harp doktrinini değiştiriyor

Geleneksel elektromanyetik fırlatma sistemleri, devasa güç gereksinimleri ve fiziksel boyutları nedeniyle yalnızca yeni nesil uçak gemilerinde sabit bir altyapı olarak yer bulabiliyordu. Ancak mühendislik ekiplerinin imza attığı bu son prototip, ağır sanayi ve savunma sanayi entegrasyonu sayesinde bütünüyle taşınabilir modüler bileşenlerden meydana geliyor. Test sahasından paylaşılan detaylar, sekiz tekerlekli ağır nakliye araçlarının mekanik mafsallarla birbirine kilitlenerek otonom bir fırlatma hattına dönüştüğünü gösteriyor. Bu teknik çözüm, sabit askeri meydanların vurulma riskine karşı insansız hava gücünün neredeyse her türlü arazi koşulunda güvenle havaya uçurulmasının önünü açıyor.

Dağıtık harp konseptiyle sivil lojistik ağları askeri kalkış alanlarına dönüşüyor

Sistemin standart yük konteynerleri boyutlarında modüler tasarlanması, askeri sevkiyatların sivil taşımacılık altyapıları içinde kolayca kamufle edilmesine imkan tanıyor. Demiryolu, kara yolları veya ticari kargo gemileri vasıtasıyla cephe hatlarına yakın bölgelere kaydırılabilen sistem, rakiplerin uydu gözetleme ve hedefleme faaliyetlerini büyük ölçüde zorlaştırıyor. Bu gizlenme yeteneğinin özellikle ada zincirlerinde, dağlık sınır koridorlarında veya limanlarda ani baskın yeteneği doğuracağı görülüyor. Kalkış esnasında rüzgar yönüne göre hızla dönebilen ve yön değiştirebilen mobil platform, sabit pistlere kıyasla %50'nin üzerinde yerleşim ve hazırlık hızı avantajı sağlıyor.

Sivil nakliye gemilerinin çok kısa sürede insansız uçak gemisi olarak kullanılması hedefleniyor

Kamyonlara monte edilen bu fırlatma modülü, sadece kara operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp deniz ticaret filolarının da anında milis güçlere dönüştürülmesini içeren geniş bir doktrinin parçasını yansıtıyor. Konteyner modüllerinin ticari gemilerin güvertesine yerleştirilmesi, Çin Donanması'na resmi uçak gemilerine ihtiyaç duymadan yüzlerce İHA taşıyabilen geçici deniz filoları kurma esnekliği vadediyor. Elektromanyetik gücün sağladığı kısa süreli şarj ve fırlatma sıklığı, havada kalış süreleri ve operasyon yarıçapı yüksek olan ağır görünmez taarruz dronlarının dahi dar alanlardan kesintisiz şekilde havalandırılmasını mümkün hale getiriyor.