Çin menşeli lazer anti-İHA sistemi Umman’da sevkiyat sırasında görüntülendi

Umman’da faaliyet gösteren bir nakliye şirketi, Çin menşeli bir lazer hava savunma sisteminin görüntülerini paylaştı ve sevkiyatını ifşa etti. Al Badr Transport LLC tarafından yayımlanan fotoğraflar, Umman’daki bir limana ulaşan bazı özel askerî araçların taşındığını gösteriyor. Defence Blog tarafından yapılan habere göre görüntülerde yer alan sistem, Çin’in SkyShield entegre anti-İHA sisteminin bileşenlerini içeriyor ve bir depolama tesisinden sevk ediliyor.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, fotoğraflarda görülen araçların, İtalya’da üretilen Astra Veicoli Industriali kamyon şasileri üzerine konuşlandırıldığı görülmekte. Ekipmanın yerleşimi ve konfigürasyonu, bunların Çin devletine ait büyük bir savunma sanayii kuruluşu olan China Electronics Technology Group Corporation (CETC) tarafından geliştirilen SkyShield sistemine ait olduğuna işaret ediyor.

CETC tarafından geliştirilen SkyShield, alçak irtifa hava tehditlerini tespit etmek, takip etmek ve etkisiz hâle getirmek üzere tasarlanmış modüler ve entegre bir hava savunma sistemi olarak bilinmekte. Bu tehditler arasında son dönemdeki çatışmalarda kuvvetler için temel bir risk haline gelen İHA’lar ve dolanan mühimmatlar da bulunuyor.

Katmanlı savunma konseptiyle SkyShield sistemi

Mevcut teknik bilgilere göre SkyShield; tespit ve takip için radar ve elektro-optik sensörleri, etkisizleştirme için ise elektronik harp ve lazer tabanlı silahları bir araya getiriyor. Sistem, tek bir batarya içinde hem “soft-kill” (elektronik karıştırma gibi fiziksel olmayan) hem de “hard-kill” (fiziksel imha) seçeneklerini entegre eden katmanlı savunma konsepti üzerine inşa edilmiş durumda.

Habere göre her bir SkyShield bataryası 4 araçtan oluşuyor. Bu araçlardan biri 3B TWA radarı taşırken, bir diğeri 3 yöne bakan panellere sahip AESA tipi anti-İHA radarına sahip. Bu yapı, mekanik dönüşe ihtiyaç duymadan tam 360 derece kapsama sağlamakta.

Bataryadaki 2 ilave araç ise JN1101 anti-İHA elektronik karıştırma platformları olarak görev yapıyor. Bu araçların düşman İHA’larını elektronik karıştırma ve diğer elektronik taarruz yöntemleriyle etkisizleştirmek üzere tasarlandığı belirtilmekte. Sistemin dördüncü aracı ise Silent Hunter lazer silahını taşıyor. Bu lazer sistemi, elektronik önlemlerin yetersiz veya etkisiz kaldığı durumlarda İHA’ların doğrudan imhasını sağlayan bir “hard-kill” çözümü sunuyor. Radar araçlarından elde edilen hedefleme verileri batarya genelinde paylaşılıyor; böylece hem karıştırma platformları hem de lazer sistemi tehditlere koordineli bir savunma paketi içinde angaje olabiliyor.

SkyShield sistemlerinin bilinen ilk alıcılarından biri Suudi Arabistan olmuştu; Riyad yönetimi son yıllarda İHA ve füze tehditlerine karşı katmanlı savunma çözümlerine yatırım yapıyor. Ancak Umman üzerinden sevk edildiği görülen sistemlerin Suudi Arabistan’a mı yoksa başka Körfez ülkelerine mi gittiği henüz netlik kazanmış değil. Bölgesel gözlemcilere göre Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar da muhtemel alıcılar arasında yer alıyor. CETC, Çin hükümeti veya herhangi bir Körfez ülkesi tarafından sistemlerin nihai varış noktasına ilişkin resmî bir açıklama yapılmış değil.