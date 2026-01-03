Çin ordusu Tayvan çevresinde kapsamlı tatbikat başlattı

Çin ordusu, 29 Aralık 2025 tarihinde Pekin Hükümeti’nin ayrılıkçı ve dış müdahale güçlerine karşı sert bir uyarı olarak nitelendirdiği Tayvan adası çevresinde tatbikat başlattı. Bu kapsamda gerçek mühimmatlar kullanılarak gerçekleştirilen tatbikata hava, deniz ve füze birlikleri sevk edildi. Karşı adım olarak Tayvan Hükümeti, teyakkuza geçtiğini belirtti ve Çin hükümetini barışın en büyük yok edicisi olarak nitelendirdi.

Defence Turk'ten Kadir Yücel'in haberine göre, tatbikatlar Pekin’in özerk bölgeye yapılan yüklü miktardaki ABD silah satışına ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, Çin’in Tayvan’a karşı harekete geçmesi durumunda ordusunun müdahil olabileceğine dair açıklamasına verdiği tepkinin ardından duyuruldu. Çin Hükümeti, Tayvan’ın kendi yönetimleri altına girmesi gerektiğini savunmakta.

Çin Tayvan’ı ABD desteğiyle bağımsızlık arayışında olmakla suçladı

Defense News tarafından yapılan habere göre Çin ordusu tarafından 29 Aralık 2025 tarihinde yapılan açıklamada ABD’ye ve Japonya’ya ait herhangi bir vurgu yapılmamakta ancak Pekin Dışişleri Bakanlığı Tayvan Hükümetini ABD’den destek isteyerek bağımsızlık arayışında olmakla suçladı. Trump yönetimi 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Çin’in artan askeri baskısı altındaki Tayvan’a yönelik 11,1 milyar dolarlık silah satışını duyurmuştu. Söz konusu paket, ada için şimdiye kadar açıklanan en büyük ABD silah tedarik paketi olma özelliğini taşıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, tatbikatların Tayvan Boğazı ile adanın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğusundaki bölgelerde gerçekleştirileceğini aktardı. Shi, tatbikat kapsamında deniz-hava muharebe hazırlık faaliyetlerinin kapsamlı üstünlüğün ortaklaşa ele geçirilmesine ve kilit limanların ablukasına odaklanacağını belirtti ve “Bu tatbikat Tayvan bağımsızlığı yanlısı ayrılıkçı güçlere ve dış müdahale güçlerine karşı sert bir uyarıdır; ayrıca Çin’in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için meşru ve gerekli bir eylemdir.” ifadelerini kullandı.

Tayvan’dan Çin tatbikatlarına sert tepki

Tatbikatlar hakkında soru sorulan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian ise Tayvan’ın Demokratik İlerleme Partisi’nin ABD desteğini talep ederek bağımsızlık arayışına girdiğini ve hatta Tayvan’ı bir barut fıçısına ve cephaneliğe dönüştürme riskini göze aldığını ifade etti. Bu açıklamaya karşı Tayvan Savunma Bakanlığı, birliklerin yüksek teyakkuz durumunda olduğunu belirtti. Bakanlık “Çin Komünist Partisi’nin hedefli askeri tatbikatları, onun saldırgan doğasını ve barışın en büyük yok edicisi olduğunu bir kez daha teyit ediyor.” açıklamasında bulundu.

Çin Ordusu Tayvan Boğazı’nın kuzeyine ve güneybatısına uzun menzilli roketlerin yanı sıra destroyerler, fırkateynler, savaş uçakları, bombardıman uçakları ve insansız hava araçları konuşlandırdı. Ayrıca denizdeki hedeflere karşı gerçek mermili atışlar gerçekleştirdi. Geçmiş tatbikatların yanı sıra boğazın doğusundaki sularda ve hava sahasında deniz-hava koordinasyonu ve hassas hedef avlama kabiliyetlerini test etmeye yönelik de faaliyetler gerçekleştirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı İstihbarat Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hsieh Jih-sheng, söz konusu tatbikat günü saat 15.00 itibarıyla boğaz çevresinde 89 uçak ve İHA’nın faaliyet gösterdiğini, bunlardan 67’sinin kuvvetin izleme ve müdahale yetkisindeki hava sahası olan müdahale bölgesine girdiğini açıkladı. Bakanlık denizde ise boğaz çevresinde 14 savaş gemisi, Batı Pasifik’te 4 savaş gemisi ve bunlara ek olarak 14 sahil güvenlik gemisi tespit etti. Konuyla ilgili gazetecilere demeç veren Hsieh “Tayvan Boğazı çevresinde gerçek mermili tatbikatlar yapmak sadece üzerimizde askeri baskı anlamına gelmiyor. Bu, uluslararası topluma ve komşu ülkelere daha karmaşık etkiler ve zorluklar getirebilir.” dedi.