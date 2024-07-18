Çin ve ABD arasında nükleer kriz! Görüşmeler askıya alındı

Asya’nın süper gücü Çin, Washington’un son dönemde Tayvan’a yaptığı silah ve savunma teknolojisi satışlarını protesto etmek amacıyla ABD ile gerçekleştirdiği nükleer silah kontrolü görüşmelerini askıya aldığını açıkladı. Geçtiğimiz dönemde ABD Temsilciler Meclisi, Tayvan’a savunma teçhizatı tedariki için 500 milyon dolar değerinde bütçe ayrılmasına karar vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada, ‘’ABD’nin son dönemde Tayvan’a savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği teknoloji transferleri, nükleer silah kontrolü istişarelerinin sürdürülmesi için gerekli siyasi atmosferi ciddi bir şekilde tehlikeye atıyor. ‘’ ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin arasında siyasi görüş ayrılıkları arttı

ABD ve Çin arasında başta Tayvan olmak üzere artan siyasi görüş ayrılıkları son dönemde dikkat çekiyor.

Nükleer silah kontrolü görüşmelerinin askıya alınmasının, küresel anlamda da tehlike arz ettiği değerlendiriliyor. Daha önce Moskova da Washington yönetimi ile gerçekleştirdiği görüşmeleri askıya almıştı. Pekin ve Moskova’nın istişarelerde geri adım atmasının, nükleer silahsızlanma çabasına büyük bir darbe vurabileceği iddia ediliyor.