Çin'den Güneydoğu Asya'da yeni askeri hamle: Laos'ta iki tesis açtı

Çin Savunma Bakanlığı, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada Laos'taki yeni tesislerin resmen faaliyete geçtiğini duyurdu. Buna göre Ban Keun Havalimanı'nda Çin-Laos Ortak Destek ve Eğitim Merkezi ile Çin-Laos Dostluk Havacılık Akademisi operasyonel hale geldi. Açılış törenine Laos Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Khamlieng Outhakaysone ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir heyet katıldı.

Resmi hedef pilot eğitimi

İki ülkenin ortak açıklamasına göre tesisler iki tarafça birlikte işletilecek ve bakımı ortak yapılacak. Pekin, merkezlerin temel amacının Laos Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimini güçlendirmek ve havacılık kabiliyetini geliştirmek olduğunu belirtiyor. Ban Keun, ana karada Güneydoğu Asya'nın ortasında yer alması nedeniyle Tayland, Vietnam ve Myanmar'a yakın bir konumda bulunuyor.

Denizaşırı varlığı genişliyor

Bu adım, Çin'in denizaşırı askeri varlığını genişletmesinde dikkat çeken bir gelişme olarak kayda geçti. Çin'in şu ana kadar bilinen iki denizaşırı askeri noktası, Cibuti'deki donanma üssü ve Kamboçya'daki Ream üssüydü. Ban Keun'daki merkez, Pekin'in hava gücü odaklı kurduğu ilk tesis olma özelliği taşıyor. Yeni tesislerle birlikte Çin'in Güneydoğu Asya'daki lojistik erişim ve eğitim iş birliğini daha kalıcı bir zemine taşıması bekleniyor.