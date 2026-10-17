Çin'den Hafif HIMARS benzeri hamle: Mengshi MV3 tabanlı roketatar

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Yeni sistem, hafif yapısı ve hızlı intikal kabiliyetiyle dikkat çekiyor ve sahadaki ön hat birliklerine esnek ateş desteği sağlamak amacıyla tasarlandı. ABD ordusunun kullandığı HIMARS konseptine benzer şekilde, daha küçük ve daha çevik bir platform sunması hedefleniyor.

40 kilometre menzil ve 20 roket

Aracın arka kısmına entegre edilen kutu şeklindeki modüler pod, 20 adet 122 milimetrelik roket taşıma kapasitesine sahip. Sistemde hem güdümlü hem de güdümsüz mühimmat kullanılabiliyor ve roketlerin 40 kilometreye kadar etkili menzil sunduğu belirtiliyor.

Mengshi MV3 şasisi sayesinde platform, engebeli arazi ve dar yol koşullarında yüksek manevra kabiliyeti kazanıyor. Özellikle sınır bölgeleri ve hızlı intikal gerektiren hafif tugaylar için uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Pod değişim konsepti

Sistemi benzerlerinden ayıran en önemli özellik ise yeniden yükleme yöntemi. Geleneksel sistemlerde roketler tek tek elle doldurulurken, bu yeni platformda komple pod değişimi esas alınıyor. Atışını tamamlayan araç, boş podu bırakıp yerine önceden hazırlanmış dolu podu dakikalar içinde takarak yeniden göreve hazır hale geliyor.

Bu modüler yapı, mürettebatın iş yükünü azaltırken muharebe sahasında yeniden doldurma süresini de en aza indiriyor.