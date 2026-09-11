Çin’den İHA’lara karşı yeni hamle! H-07 seri üretime geçti

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Üretici verilerine göre H-07, saatte 320 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Sistemin seyir hızı ise 100 ile 200 kilometre arasında değişiyor. Yaklaşık 15 kilometrelik önleme menziline sahip olan İHA, tek uçuşta 10 dakikaya kadar havada kalabiliyor.

Platformun hedef tespit ve takip kabiliyetinde YOLO tabanlı yapay zekâ destekli görüntü işleme algoritması kullanılıyor. Bu yapı, H-07’nin hedefi belirleyerek uçuş sırasında takibini gerçekleştirmesine imkan sağlıyor.

Seri üretim başladı

Shengying Technology, H-07’nin seri üretim aşamasına geçtiğini duyurdu. Şirketin paylaşımlarına göre üretim büyük partiler halinde sürdürülürken, sistemlerin teslimata hazırlanması da devam ediyor.

H-07’nin hangi ülkelerin veya askerî birliklerin envanterine girdiğine ilişkin kamuya açık ve bağımsız şekilde doğrulanmış kapsamlı bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle mevcut aşamada öne çıkan gelişme, üreticinin seri üretime geçildiğine yönelik açıklaması.

H-07, küçük İHA tehditlerine karşı doğrudan başka bir İHA kullanılması yaklaşımını öne çıkarırken, bu yöntemin hava savunmasında daha düşük maliyetli müdahale seçenekleri oluşturma potansiyeli taşıması dikkat çekiyor.