Çin'den otonom dron sürüsü gösterisi: 200 dron tek askerle kontrol ediliyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), yapay zeka destekli dron sürüsünün savaş becerilerini gösterdi. Devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı görüntülerde bir askerin 200'ü aşkın dron sürüsünü kontrol edebildiği aktarıldı.

Haberde PLA ile bağlantılı savunma üniversiteleri ve kurumlarının yürüttüğü testlerde dron sürülerinin savaş taktiklerinde yapay zekaya dayalı sistemlerini kullandığı aktarıldı.

Nefes'in haberine göre, dronlar yapay zeka destekli algoritmaları sayesinde birbirleriyle otonom bir şekilde iletişim kurabiliyor, görevleri kendi aralarında paylaşabiliyor.

Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi'nden araştırmacı Xiang Xiaojia, her dronun akıllı algoritmalarla donatıldığını, "bağlantı kurma ve otonom müzakere" yoluyla kolektif bir zeka örneği oluşturduğunu söyledi.

Savunma dronları 5.3 saniyede sonucu belirledi

Beihang Üniversitesi'nde yürütülen bir simülasyonda ise mühendisler, dron sürüleri arasındaki çatışmaları simüle etti. Beşe karşı beş dronun yer aldığı testte, savunma dronlarının rakiplerinin tamamını 5.3 saniyede etkisiz hale getirdiği belirtildi.

CCTV'nin görüntülerinden araştırmacıların çok sayıda dronu tek bir ekrandan takip ettiği ve her bir birimin görev değiştirerek farklı rollere adapte olabildiği görüldü.

Uzmanlar yapay zekanın savaş alanında kontrolden çıkma, yanlış hedef seçme ve insan komutanların anlayamayacağı kararlar alma ihtimalinden endişe duyuyor.

Ancak CCTV'de yayınlanan görüntülerde sistemlerin komuta bağlantısının kesilmesi gibi durumlarda bile sürü içi işbirliğini sürdürebildiği aktarıldı.