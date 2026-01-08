Çin’den uzay hazırlığı için mağara tatbikatı

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), birkaç yıl içinde gerçekleşmesi planlanan insanlı Ay yüzeyi keşif görevleri kapsamında 28 taykonotun (Çinli astronot) Wulong bölgesinde düzenlenen mağara eğitimi tatbikatına katıldığını duyurdu. 2025 yılının Aralık ayında başlayan tatbikat 2026 yılının Ocak ayında tamamlandı.

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre, Çin’in 4. taykonot seçim grubunun 2024 yılında belirlenmesiyle birlikte 44 kişi uzay görevlerine hazır durumda bulunmakta. Bu tatbikatla birlikte Çin’in uzay insanlarının büyük bölümü Ay’a yönelik insanlı görevler için kısmen eğitilmiş oldu.

Tatbikatın gerçekleştirildiği mağara, taykonotlar için oldukça ağır ve zorlu koşullar sunuyordu

Katılımcılar 3 gruba ayrılarak sırasıyla yer altında 6 gün 5 gece geçirdi. China in Space tarafından yapılan habere göre bu eğitimin amacı; taykonotları uzayda uzun süre maruz kalacakları benzer ortam ve koşullara (grup izolasyonu, klostrofobi ve yüksek riskli senaryolar) zihinsel olarak hazırlamaktı. Tatbikatın yapıldığı mağara oldukça zorlu şartlara sahipti; ortalama sıcaklık 8°C iken nem oranı ise %99’du. Bu nedenle katılımcıların yalıtımlı giysiler giymesi ve kendi ekipmanlarını taşımaları gerekiyordu.

Yer altında geçirdikleri 6 gün boyunca gruplar, mağaraya bir noktadan girip başka bir noktadan çıkarak tam bir mağara geçişi yaptı. Bu süreç; dar geçitlerden sürünerek geçmeyi, sırt çantalarının arkadan çekilmesini ya da ekip arkadaşları tarafından elden ele aktarılmasını, ayrıca dik bölümlerde tırmanmayı ve ip inişi yapmayı içeriyordu. İlerleme sırasında gruplara farklı görevler de verildi; güzergâhın haritalanması, çevresel verilerin toplanması ve numune alma. Çıkış noktasına ulaşıldığında ise tatbikatın sona ermesi için kurtarma sinyali vermeyi içeren kısa süreli bir orman hayatta kalma eğitimi uygulandı.

Çin Astronotik Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden Wu Bin, tatbikatın neden düzenlendiğini şu şekilde açıkladı:

“Mağara eğitimini, ülkemizin insanlı uzay görevlerinin ihtiyaçları doğrultusunda organize ettik. Doğal mağara ortamını kullanarak tehlikeyle başa çıkma yeteneğini, ekip çalışmasını, risklere tepki verme kabiliyetini, bilimsel okuryazarlığı ve araştırma becerilerini, acil durumlarda karar alma yetisini, fiziksel dayanıklılığı ve aşırı ortamlarda psikolojik direnci geliştirmeyi amaçladık.”

Düzenlenen bu tatbikat, bir taykonotun yer altında eğitim almasının ilk örneği değil. 2016 yılının Haziran ayında Ye Guangfu; İtalya’nın Sardinya Adası’nda 800 m derinlikte, 7 gün 6 gece süren bir astronot mağara eğitimine katılmıştı. Bu eğitimde ekip arkadaşları ABD, İspanya, Japonya ve Rusya’dan gelmişti. Söz konusu kurs, Avrupa Uzay Ajansı ile Çin İnsanlı Uzay Ajansı arasındaki iş birliği kapsamında, bir Avrupalı astronotun Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmesi ihtimalini araştırmak amacıyla düzenlenmişti. Ancak bu plan, yeterli finansman sağlanamaması ve siyasi irade eksikliği nedeniyle 2023 yılına gelindiğinde iptal edildi.