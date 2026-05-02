Çin’in denizaltı diplomasisinde tarihi imza: Hangor sınıfı denizaltı suyla buluştu

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’nın (PLAN) en başarılı platformlarından biri olan Type 039B Yuan sınıfı üzerinden geliştirilen Hangor sınıfı, Çin’in yerli ve milli savunma teknolojilerini dünyaya ihraç etme vizyonunun bir parçasını oluşturuyor. Havadan bağımsız tahrik sistemi (AIP) ile donatılan ve su altında uzun süre fark edilmeden kalabilen bu denizaltılar, Çin mühendisliğinin ulaştığı hassasiyeti ve gizlilik standartlarını temsil ediyor. Projenin dört gemisinin Çin’de, diğer dördünün ise teknoloji transferi yoluyla Pakistan’da inşa edilecek olması, Pekin’in sadece silah satan değil; aynı zamanda müttefiklerine kritik know-how aktaran bir stratejik mentor konumuna yükseldiğini kanıtlıyor.

Hint Okyanusu’nda Çin imzasıyla yeni bir denge

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari’nin bizzat katıldığı tören, bölgesel güç dengeleri açısından da net bir mesaj taşıyor. Çin üretimi bu denizaltıların envantere girmesi, Hint Okyanusu’ndaki deniz yollarının güvenliği ve bölgesel istikrarın korunmasında Pekin-İslamabad eksenini hiç olmadığı kadar güçlü bir pozisyona taşıyacak. Babur-3 seyir füzesi ve gelişmiş torpido sistemleriyle donatılan bu platformlar, Çin’in 'Kuşak ve Yol Girişimi' kapsamındaki deniz güvenliği projeksiyonunun savunma tarafındaki en kritik kalkanı olacak. Çin, bu hamlesiyle Batı merkezli savunma sistemlerine karşı daha verimli, maliyet odaklı ve yüksek teknolojili bir alternatif sunduğunu bir kez daha ortaya koymuş durumda.