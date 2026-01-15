Çin’in insansız kargo uçağı ilk uçuşunu gerçekleşti

Çin’in yeni insansız kargo uçağı Tianma-1000, 11 Ocak günü ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. China North Industries Group Corporation (NORINCO) bünyesindeki Aisheng Technology Group tarafından geliştirilen platform; lojistik, acil kurtarma ve malzeme taşıma görevleri için tasarlandı.

Tianma-1000'ün özellikleri

Defence Turk'ten Melek Cevşen Yücel'in haberine göre Tianma-1000; yüksek irtifada ve karmaşık arazi koşullarında operasyon yapabilen, ultra kısa mesafede kalkış ve iniş gerçekleştirebilen ve kargo taşıma ile havadan bırakma modları arasında hızlı geçiş yapabilen Çin’in ilk insansız hava aracı olma özelliğini taşıyor. Optik güdümlü iniş destek sistemiyle donatılan Tianma-1000; yağmur, kar, sis ve pus koşullarında iniş bölgelerini tespit edebiliyor ve düşük görüş şartlarında yüksek hassasiyetli otonom iniş yapabiliyor.

1 ton (2204 lb) taşıma kapasitesine sahip olan Tianma-1000, 1800 km menzilde çalışabilecek şekilde geliştirilmiştir. China Daily tarafından yapılan habere göre platform; plato, kıyı ve dağlık bölgelerde görev yapmak üzere tasarlanmış olup karmaşık ve acil durum ortamlarında yüksek görev başarısı ve güvenilirlik sunuyor.

Buna ek olarak platformda 5 dakika içinde 1 tonluk yükü yükleyip boşaltabilen yapay zeka destekli akıllı yükleme-boşaltma sistemi bulunuyor. Sistem, zaman ve iş gücü ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca akıllı rota planlama özelliği, otonom engelden kaçınma ve olumsuz hava koşullarında stabil uçuş yeteneklerini de destekliyor.

Çin’in düşük irtifa ekonomisi hızla büyüyor

Tianma-1000’in geliştirilmesi, Çin’in düşük irtifa ekonomisini (alçak irtifada drone veya farklı sistemlerle gerçekleştirilen faaliyetler) genişletmeye yönelik atılımlarından bir parçası. 2025 yılının Kasım ayında Çin hükümeti, insansız taşımacılık gibi alanların istikrarlı şekilde büyümesini desteklemek amacıyla yeni teknoloji ve uygulama senaryolarını hızlandıracak kılavuzları yayımlamıştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi’ne göre, Çin’in düşük irtifa ekonomisinin büyüklüğü 2025 yılında 1.5 trilyon yuan (215 milyar dolar) seviyesine ulaştı ve 2035 yılına kadar ise 3.5 trilyon yuanı aşması bekleniyor. 2025 yılının Mart ayında 1 ton sınıfındaki TP1000 insansız nakliye uçağı Shandong eyaletinde ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. 10 Aralık 2025 tarihinde ise AVIC tarafından geliştirilen AR-E800 elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı Jiangxi eyaletinde ilk uçuşunu yapmıştı. Global Times’a göre, 30 Aralık 2025 itibarıyla alçak irtifa İHA sektöründe 1081 şirket kayıt altına alındı. 3623 ürün tipi beyan edildi ve 5.29 milyondan fazla hava aracı Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarına geçti.