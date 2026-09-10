Çin'in stratejik kozu WZ-X: Malan Üssü'nde B-2 boyutlarında hayalet İHA dönemi

Pekin yönetiminin savunma sanayisinde en üst düzey gizlilikle yürüttüğü havacılık programları kapsamında, bugüne kadar üretilen en büyük boyutlu hayalet insansız hava aracının uçuş öncesi hazırlık evresine geçildi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki çöl şeridinde konumlanan ve ülkenin en hassas askeri projelerine ev sahipliği yapan Malan Hava Üssü'nde yürütülen faaliyetler, Çin'in yeni nesil otonom platform teknolojisinde ulaştığı stratejik seviyeyi ortaya koyuyor. Resmi makamlar tarafından teknik parametreleri gizli tutulan ve askeri literatürde WZ-X koduyla anılan bu devasa insansız uçak, Batı Pasifik ve ötesindeki asimetrik güç dengelerini doğrudan etkileyecek bir potansiyele sahip.

Malan Hava Üssü'nde kıtalararası menzil hazırlığı

Fiziksel boyutları itibarıyla Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçağıyla yarışan ve yaklaşık 52 metrelik dev bir kanat açıklığına sahip olduğu hesaplanan WZ-X prototipi, radar kesit alanını minimumda tutan ‘uçan kanat’ aerodinamik mimarisiyle dikkat çekiyor. Genişletilen pist alanlarında yer testleri icra edilen platformun, 17 bin ila 20 bin metre arasındaki aşırı yüksek irtifalarda radara yakalanmadan kesintisiz uçuş gerçekleştirebilecek şekilde optimize edildiği belirtiliyor. Yaklaşık 20 bin kilometreyi aşan bir operasyonel yarıçapa sahip olduğu tahmin edilen bu gövde; konvansiyonel uçakların risk altında kalacağı çekişmeli hava sahalarında uzun süreli elektronik harp, hedef işaretleme ve derin taarruz misyonlarını tek başına yürütebilecek endüstriyel bir sıçramayı temsil ediyor.