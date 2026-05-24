Cumhurbaşkanı Erdoğan, EFES 2026’da SARBOT L1’i inceledi

Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki mühendislik kabiliyetini ve yerli üretim gücünü yansıtan SARBOT L1’e gösterilen ilgi, Türk savunma sanayiinin ulaştığı teknolojik seviyenin önemli bir göstergesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, aynı zamanda yerli ve milli savunma teknolojilerine verilen stratejik desteğin güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

SARSILMAZ Grup şirketlerinden LA2 Dynamics tarafından geliştirilen SARBOT L1; gelişmiş hareket kabiliyeti, uzaktan komuta altyapısı ve entegre silah sistemleriyle öne çıkıyor. Platform, yeni nesil savunma teknolojileri alanında Türkiye’nin mühendislik yetkinliğini sahaya taşıyan önemli projeler arasında yer alıyor.

SARSILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın EFES 2026 Tatbikatı kapsamında standımızı ziyaret ederek Türkiye’nin ilk yerli ve milli silahlı robotu SARBOT L1 platformumuzu incelemesi ve imzasıyla onurlandırması, bizim için tarihi bir gurur vesilesi olmuştur. Yerli ve milli savunma teknolojileri alanında ülkemizin hedeflerine katkı sunma kararlılığımızı pekiştiren bu ziyaretin, sektörümüz adına da önemli bir motivasyon kaynağı olduğuna inanıyoruz.

Türkiye’nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık vizyonuna katkı sunan; yüksek teknolojiye dayalı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

EFES 2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleşen ziyaret, SARSILMAZ’ın yeni nesil savunma teknolojileri alanındaki mühendislik çalışmalarına verilen desteği bir kez daha ortaya koydu.

Bu güçlü destek; şirketin ileri teknolojiye dayalı projelerine duyulan güveni pekiştirirken, yerli ve milli kabiliyetlerin daha da geliştirilmesi, yeni platformların hayata geçirilmesi ve Türkiye’nin stratejik savunma hedeflerine katkı sunulması yolunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

SARSILMAZ, sahip olduğu mühendislik birikimi, entegre üretim kabiliyeti ve yenilikçi vizyonuyla Türkiye’nin savunma sanayiindeki teknoloji odaklı ilerleyişine katkı sunmayı sürdürecek."

LA2 Dynamics SARBOT L1 hakkında:

SARBOT L1, daha büyük yapı, 15 kg faydalı yük kapasitesi, 80 dakika operasyon süresi ve hot-swap batarya sistemiyle önceki modele göre önemli ölçüde geliştirildi. 200–220 mm engel aşma ve 30 derece eğim tırmanma kabiliyetiyle zorlu arazilerde etkin hareket ederken, gelişmiş kontrol algoritmaları sayesinde denge ve hareket kabiliyeti üst seviyeye taşındı.

LIDAR + SLAM tabanlı navigasyon ile GPS olmayan ortamlarda dahi yüksek doğrulukla konumlama ve otonom hareket sağlanırken; gelişmiş sensörler, YZ destekli hedef tanıma ve Heat + Zoom optik sistem operasyonel etkinliği artırıyor.

Stabilize atış platformu, YZ destekli atış kontrolü ve fail-safe, otomatik duruş ile acil stop gibi güvenlik katmanlarıyla sistemin performansı ve güvenliği bütüncül şekilde güçlendirildi.