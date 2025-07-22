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Dakikada 600 atış! Türkiye’nin milli THUNDERBOLT deniz topu görücüye çıkıyor

Bursa’da geliştirilen Türkiye'nin milli deniz topu çift namlulu THUNDERBOLT 40/70 T deniz topu IDEF 2025’te görücüye çıkıyor. 12.500 metre menzil, 360 derece dönüş kabiliyeti ve dakikada 600 atış yapan özellikleriyle savunma sanayisine güç katacak.

Haber Merkezi
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Dakikada 600 atış! Türkiye’nin milli THUNDERBOLT deniz topu görücüye çıkıyor
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Türk mühendislerinin geliştirdiği Türkiye'nin çift namlulu milli deniz topu THUNDERBOLT, IDEF 2025’te görücüye çıkıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen proje, yüzde 100 yerli üretim anlayışıyla hayata geçirildi.

Silah sistemlerine bağımlılığı sona erdirecek

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan bu sistem, ithal silah sistemlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırarak dışa bağımlılığı sona erdirmeyi amaçlıyor.

Yedek parça dahil olmak üzere tamamen yerli imkanlarla üretilebilen bu top, daha düşük maliyetlerle sürdürülebilir savunma çözümleri sunuyor.

Dakikada 600 atış kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyeti

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERMAKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, THUNDERBOLT 40/70 T deniz topunun ilk atış testlerini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Sistemin deniz görevlerinde etkin şekilde kullanılabileceğini vurgulayan Özkayan, "Çift namlulu tasarımıyla dakikada toplam 600 atış kapasitesine sahip olan topumuz, her namludan ayrı ayrı 300 atış yapabiliyor. Ayrıca 12 bin 500 metre azami menzil ve 360 derece dönüş kabiliyetiyle yüksek manevra kabiliyeti sunuyor." ifadelerini kullandı.

Keskin kamalı havandan, askeri lazer sistemine...

Özkayan, 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda THUNDERBOLT deniz topunun yanı sıra SM 81 keskin kamalı havan, askeri tip lazer sistemleri, FBG sensörler, üç boyutlu metal yazıcı teknolojileri ve parça üretim kabiliyetlerini tanıtacaklarını aktardı.

İleri teknolojiyi merkeze alarak birçok stratejik ürünün yerlileştirilmesine katkı sağladıklarını dile getiren Özkayan, "Bu anlayış her zaman önceliğimiz olacak. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz çözümleri IDEF 2025'te dünyaya tanıtmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

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