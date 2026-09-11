Danimarka 16 yeni F-35A için süreci tamamladı! Filo 43 uçağa çıkacak

ABD Savunma Bakanlığı’nın F-35 programına ilişkin son raporunda yer alan bilgilere göre Danimarka hükümeti ile F-35 Ortak Program Yönetim Ofisi (JPO), daha önce kararlaştırılan 16 uçaklık ek alımın sözleşme işlemlerini 21 Nisan 2026'da tamamladı.

Sipariş kapsamındaki uçakların teslimatı farklı üretim partilerine dağıtılacak. Buna göre sekiz F-35A Lot 20, altı uçak Lot 21 ve iki uçak da Lot 22 kapsamında üretilecek. Böylece Danimarka'nın daha önce sipariş ettiği 27 uçaklık filoya 16 yeni savaş uçağı daha eklenecek.

Danimarka Savunma Bakanlığı, Ekim 2025'te alınan ek alım kararıyla toplam F-35 filosunun 43 uçağa çıkarılacağını açıklamıştı. Yeni uçakların tedariki için 29 milyar Danimarka kronu kaynak ayrılmıştı.

F-35, Danimarka'nın ana savaş uçağı oldu

Danimarka'nın F-35 programındaki genişleme, ülkenin savaş uçağı filosunu tamamen yeni nesil platform üzerine kurma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Danimarka, F-35A'ları F-16 filosunun yerini almak üzere kullanıma aldı. Ülkenin hava kuvvetleri F-35'leri 2025'in başında hava savunma görevlerine dahil ederken, 2026'nın başında F-16'ların kullanımının sona ermesiyle F-35'ler savaş uçağı görevlerinde ana platform haline geldi.

Ek 16 uçakla birlikte 43 F-35A'lık filo, Danimarka'nın hava gücünü genişletirken ülkenin NATO kapsamındaki hava savunma ve ortak operasyon kapasitesini de artıracak.