Danimarka F-35'leri Grönland'a indi: Kangerlussuaq artık ileri üs

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Danimarka, Arktik'teki hava varlığını kalıcı hale getirme planında ilk uçuşu tamamladı. Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-35A savaş uçağı, Grönland'ın batısındaki Kangerlussuaq Havalimanı'na (SFJ) indi. Danimarka Silahlı Kuvvetleri'nin paylaştığı bilgiye göre bu, Danimarka F-35'lerinin Grönland'a ilk inişiydi.

Keflavik'ten kalktılar, pistte NATO buluşması yaşandı

Uçaklar, İzlanda'daki Keflavik Hava Üssü'nden havalanarak Grönland üzerinde icra edilen çok uluslu eğitim görevinin parçası olarak adaya geldi. Kangerlussuaq'ta onları pistte bekleyenler ise ABD'ye ait dört F-16 ve Kanada'ya ait iki F-18 oldu.

Görev, farklı üslerden kalkan NATO uçaklarının uzun menzilli koordinasyon kabiliyetini test etmek için yapıldı. İnişin gerçekleştiği tesis, aynı zamanda Danimarka'nın Ortak Arktik Komutanlığı'na da ev sahipliği yapıyor.

Hedef: Kangerlussuaq'ı F-35 üssüne çevirmek

Bu iniş tesadüf değil. Eski bir ABD üssü olan Kangerlussuaq, Danimarka tarafından F-35 operasyonlarını destekleyecek bir ileri konuşlanma üssüne dönüştürülmek isteniyor.

Danimarka Savunma Komutanlığı, Grönland'ın geniş hava sahasında devriye, keşif ve önleme görevlerini artık F-35'lerle yapmayı hedefliyor. Geçen haftaki ilk iniş, bu planın sahada test edilen ilk adımı olarak görülüyor.