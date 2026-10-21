Danimarka kıyı savunmasını NSM ile güçlendiriyor

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Danimarka'nın kıyı savunma sistemlerinde envanter genişletme kararı aldığı bildirildi. Tedarik kalemi, Norveçli savunma şirketi Kongsberg üretimi Naval Strike Missile gemisavar füzeleri olarak belirlendi.

Söz konusu tedarikin ilave nitelik taşıması, mevcut kıyı konuşlu NSM bataryalarının kapasitesinin artırılması olarak değerlendiriliyor.

NSM'nin operasyonel kabiliyeti

Naval Strike Missile, düşük radar izi ve yüksek manevra kabiliyeti ile öne çıkan yeni nesil gemisavar füze sistemi olarak biliniyor. Sistem, kıyıdan denize atış kabiliyeti ile denizden inkâr ve alan kontrolü görevlerinde kullanılıyor.

Füze, ataletsel navigasyon, GPS ve kızılötesi arayıcı başlık kombinasyonu ile hedefe yöneliyor. Yaklaşık 185 kilometrenin üzerindeki menzili ve kara ve deniz hedeflerine karşı angajman kabiliyeti, sistemi kıyı savunması için tercih edilir kılıyor.

Danimarka'nın hamlesi Baltık ve Kuzey Denizi hattındaki güvenlik mimarisi açısından önem taşıyor. Kıyı konuşlu NSM bataryaları, dar deniz geçitlerinde ve takımada coğrafyasında yüksek caydırıcılık sağlıyor.

Ek tedarik ile birlikte Danimarka'nın kıyı savunmasında atış yoğunluğu ve muharebe sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Sistemlerin mevcut komuta kontrol altyapısı ile entegre şekilde görev yapması öngörülüyor.

Kongsberg'in üretim hattı

Norveçli Kongsberg, NSM sisteminde artan Avrupa talebi nedeniyle üretim kapasitesini genişletme sürecinde bulunuyor. Danimarka dahil olmak üzere birçok NATO üyesi, kıyı savunma ve fırkateyn modernizasyon programlarında NSM'yi standart gemisavar füze olarak konumlandırıyor.