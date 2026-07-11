Danimarka, Kuzey Kutbu gözetleme kabiliyetini artırmak amacıyla iki adet Poseidon uçağı alıyor

Yeni tedarik edilecek deniz karakol uçaklarının, öncelikli olarak Grönland ve Faroe Adaları çevresindeki kritik su yollarında konumlandırılacağı görülüyor. Son dönemde bölgedeki yabancı askeri hareketliliğin artması üzerine atılan bu stratejik adımla, geniş deniz sahalarında uzun menzilli istihbarat toplama, erken teşhis ve kesintisiz devriye operasyonlarının yürütülmesi amaçlanıyor.

Ortak savunma ile veri paylaşım ağı genişliyor

Müttefik ülkelerin Kuzey Kutbu'ndaki ortak savunma şemsiyesine entegre olacak yeni uçaklar, bölgede aynı platformları kullanan yakın ortaklarla tam operasyonel uyum içinde görev yapıyor. Bu entegrasyon sayesinde transatlantik taktik veri paylaşım ağının genişletilmesi hedeflenirken, Danimarka'nın bölgesel güvenlik mimarisindeki etkinliği de yapısal olarak artıyor.

Tedarik sürecinin resmiyet kazanmasıyla birlikte, savunma komutanlığının uçakların idame operasyonları için müttefik devletlerle geniş kapsamlı iş birliği adımları attığı anlaşılıyor. Operasyonel maliyetleri optimize etmek amacıyla tek bir hava üssünde ortak bakım, lojistik destek onarım tesisleri ile personel eğitim merkezlerinin kurulması seçenekleri masaya yatırılıyor.