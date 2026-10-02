Danimarka Ordusu, Ukraynalı girişimcilerin kurduğu Dropla'dan 9 insansız kara aracı aldı

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Danimarka Savunma Tedarik ve Lojistik Teşkilatı FMI, 28 Eylül'de 9 adet Dropla 4x4 insansız kara aracının (UGV) tedarik edildiğini duyurdu. Araçlar, Danimarka Savunma Drone Merkezi envanterine katıldı. Merkezde görevli drone operatörleri ve zorunlu askerlerin bu araçlar üzerinden eğitim alması planlanıyor.

FMI, bu alımın bu yıl içindeki ikinci insansız kara aracı paketi olduğunu belirtti. Yılın başında Danimarka Ordusu için 8 adet UGV tedarik edilmiş ve farklı operasyonel senaryolarda test edilmişti.

Silahsız teslimat, silah kulesi planı var

Teslim edilen Dropla 4x4 versiyonu silah yuvası olmadan geldi. FMI, araçlara ilerleyen dönemde uzaktan komutalı silah istasyonu ve yeni nesil haberleşme ekipmanları entegre edilmesini değerlendiriyor. Bu çalışmalarda Ukrayna savaşından elde edilen saha tecrübelerinin ve Danimarka'da yapılan önceki UGV denemelerinin dikkate alındığı ifade ediliyor.

Modüler yapı

Dropla 4x4, modüler bir platform olarak tasarlandı. Aynı gövde üzerinden yaralı tahliyesi, lojistik ve kargo taşıma, keşif, uzaktan silah istasyonu taşıma ve anti-drone görevleri icra edilebiliyor. Şirketin 6x6 versiyonu da bulunuyor.

Şirketin hikayesi: Odense merkezli, mühendislik Ukrayna'da

Dropla Tech, 2023 yılında dört Ukraynalı girişimci tarafından kuruldu. Şirketin genel merkezi Danimarka'nın robotik üssü olarak bilinen Odense'de yer alırken, mühendislik ve operasyon ekipleri Ukrayna'da faaliyet gösteriyor.

Şirket, en çok bulut bağlantısına ihtiyaç duymadan mayın, el yapımı patlayıcı ve dolaşan mühimmatları tespit edebilen Blue Eyes adlı yapay zeka sistemiyle biliniyor. Dropla, bu sistemle Ukrayna'da 5 binden fazla patlayıcı tehdidin doğrulandığını belirtiyor.

Danimarka Ordusu Dropla ile daha önce de çalışmıştı. Yaz aylarında sona eren altı aylık bir inovasyon projesinde tahliye ve lojistik için geliştirilen prototip test edilmiş, ordu tavsiyesiyle araç dört tekerlekten altı tekerleğe çıkarılmıştı.