Danimarka, ZMA için tanksavar entegrasyonunu test etti

Danimarka Savunma Bakanlığı, Danimarka Tedarik ve Lojistik Ajansı ve Danimarka Kara Kuvvetleri, Spike LR2 tanksavar füzesini, Norveçli Kongsberg’in Protector RS4 stabilize silah istasyonu ile birlikte Eagle 5 zırhlı muharebe aracına entegre etti. Sistem, yapılan ilk canlı test atışını başarıyla tamamladı.

Danimarka Tedarik ve Lojistik Ajansı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 2025 yılı Kasım ayında Oksbøl’deki Kara Kuvvetleri eğitim sahasında önemli bir kilometre taşının aşıldığı belirtildi.

Testte hedef tam isabetle vuruldu

Defence Turk'ten Kadir Yücel'in haberine göre, atışı yapılan mühimmat, parçacık etkili olacak şekilde seçildi ve testte hedef tam isabetle vuruldu. Elde edilen sonuç yalnızca füzenin hassasiyetini değil, aynı zamanda füze sistemi, silah istasyonu ve araç arasındaki karmaşık entegrasyonun planlandığı gibi çalıştığını da doğruladı.

Danimarka Topçu Alayı’na bağlı Zırhlı Birlikler Komutanlığı, Spike ve silah istasyonundan sorumlu Kıdemli Astsubay Kim, gerçekleştirilen başarılı atış ile ilgili “Bu yıllar süren bir çalışmaydı ve ilk füzenin planladığımız gibi ateşlenip hedefi vurduğunu görmek büyük bir rahatlamaydı. Genel olarak sistem mükemmel şekilde çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Spike Tanksavar Füzesi

Spike, tandem HEAT harp başlığına sahip at / unut tanksavar ve anti-personel füzesidir. İsrailli şirket Rafael Advanced Defence Systems tarafından geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bir personel tarafından kolaylıkla taşınabilmektedir. Aynı zamanda araçtan veya helikopterden fırlatılan varyantları da mevcuttur.

Spike LR2, Spike tanksavar güdümlü füze ailesinin en son varyantıdır ve beşinci nesil bir füze olmakla birlikte, bir çok fırlatma platformuyla uyumludur. Piyade, zırhlı araçlar, taarruz helikopterleri ve deniz platformları üzerine konuşlandırılmak üzere tasarlanmıştır. Füzenin arkasında dört kanat ve gövdenin merkezinde dört kanat bulunmaktadır.