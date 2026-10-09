Danimarka'dan Arktik'te stratejik İHA hamlesi: Alman Heron TP ile ilk test gerçekleşti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Danimarka, Kuzey Kutbu ve Kuzey Atlantik'teki askeri varlığını güçlendirmek için önemli bir adım attı.

Danimarka Silahlı Kuvvetleri, envanterine katmaya hazırlandığı MQ-9B SeaGuardian insansız hava araçları için kendi hava sahasında ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Danimarka'nın kendi İHA'larının teslimatı 2028'de başlayacağı için test, Almanya'ya ait Heron TP ile yapıldı.

Danimarka Ordusu tarafından 29 Eylül için planlanan uçuş, Almanya'nın NATO delegasyonu tarafından 30 Eylül'de duyuruldu. Alman Heron TP, Almanya-Danimarka sınırını geçerek Doğu Jutland üzerinden Aalborg'a kadar uçtu ve yaklaşık iki saat boyunca Danimarka hava sahasında kaldı.

Uçuşun, Danimarka'nın sivil hava trafiğiyle ortak hava sahasında bu büyüklükte bir askeri İHA'nın güvenli şekilde nasıl operate edileceğini test etmek amacıyla yapıldığı belirtildi. Uçuş 7 bin metre irtifada gerçekleştirilirken, kontrol Almanya'daki Schleswig Hava Üssü'nden uydu üzerinden sağlandı.

Hedef: Arktik ve Kuzey Atlantik

Danimarka, 4 adet MQ-9B SeaGuardian'dan oluşan filosunu Aalborg Hava Üssü'nde yeniden kurulan 729. Filo bünyesinde konuşlandıracak. İHA'ların temel görev alanı Arktik, Grönland çevresi, Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi olacak.

40 saatten fazla havada kalabilen, buz önleme sistemine ve sivil hava sahasında uçabilmesini sağlayan özel sisteme sahip MQ-9B'ler ile Danimarka, Rusya'nın bölgedeki deniz faaliyetlerini daha yakından takip etmeyi ve NATO'nun kuzey kanadına katkı sağlamayı hedefliyor.

İlk teslimatların 2028-2029 arasında yapılması planlanıyor.