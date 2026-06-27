Danimarka'dan Kiev'e kritik hamle: Cephe hattına 15 bin adet uzun menzilli top mermisi gönderiliyor

Savaş meydanındaki dengelerin değişmesi ve Rusya'nın insansız hava araçlarıyla oluşturduğu etki alanını genişletmesi üzerine Ukrayna, savunma konseptinde köklü bir revizyona gitti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, müttefiklerinden gelen askeri yardımların niteliğini değiştirmesini talep etti. Danimarka hükümeti, Kiev'in bu operasyonel çağrısına en hızlı yanıt veren aktörlerden biri olarak, daha önce kısa menzilli savunma mühimmatları için ayrılmış olan finansal kaynakları ve üretim kapasitesini doğrudan uzun menzilli 155 mm'lik topçu mermilerine yönlendirdi. Bakan Fedorov, cephedeki topçu mürettebatının güvenliğini korumak ve düşman lojistik hatlarını güvenli mesafeden imha edebilmek için bu mühimmatların hayati önem taşıdığını belirtti.

Üç temel sütun üzerine yeni strateji

Ukrayna askeri liderliği; hava savunma sistemleri, uzun menzilli topçu kabiliyetleri ve yerli kamikaze dron teknolojilerine odaklanarak, uluslararası fonların verimini artırmak amacıyla üç sarsılmaz öncelik belirledi. Bu stratejik kararla, Batılı yardımların bu kritik alanlara kanalize edilerek cephe hattındaki mühimmat kısıtlarının aşılması ve askeri tedarik zincirinin sürdürülebilir kılınması hedefleniyor.

Kopenhag'ın askeri desteği büyüyor

Kuzey Avrupa ülkesinin Ukrayna'ya yönelik askeri cömertliği sadece topçu mühimmatlarıyla da sınırlı kalmıyor. Danimarka, F-16 savaş uçaklarının satışından elde edilen gelirlerin bir kısmını da dahil ederek Ukrayna için yüz milyonlarca dolarlık ek askeri yardım paketleri açıklamaya devam ediyor. Yapılan son bütçe planlamaları ve bu 15 bin adetlik uzun menzilli mühimmat takviyesiyle birlikte, Danimarka'nın Ukrayna'ya sağladığı toplam askeri taahhütlerin milyarlarca dolarlık devasa bir hacme ulaştığı belirtiliyor. Teslim edilen ilk mühimmatların sıcak çatışma bölgelerinde entegrasyonuna başlanırken, kalan mermilerin de bu ay içerisinde partiler halinde cepheye ulaştırılması bekleniyor.