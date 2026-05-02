Danimarka’dan tarihi imza: SAMP/T NG’nin ilk ihracat müşterisi oldu

Danimarka Savunma Bakanlığı, uzun süredir devam eden hava savunma arayışını Avrupa’nın en ileri teknolojili çözümüyle noktaladı. Yaklaşık 1,7 milyar dolar değerindeki ilk aşama sözleşmesi, 4 adet SAMP/T NG bataryasının tedarikini kapsıyor. Kopenhag yönetimi, Amerikan Patriot sisteminin uzun teslimat süreleri ve yüksek maliyetleri yerine, daha hızlı operasyonel kabiliyet sunan ve Ukrayna’daki savaş tecrübeleriyle güncellenen SAMP/T NG mimarisini tercih etti. Bu karar, Avrupa’nın kendi savunma çözümlerine olan güvenini tescilleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

360 derece koruma ve ileri radar teknolojisi

Danimarka’nın envanterine girecek olan sistem, Thales tarafından geliştirilen tamamen dijital ‘Ground Fire 300’ radarıyla donatılacak. 400 kilometreye kadar menzile sahip olan bu radar, 360 derecelik panoramik kapsama alanı ve 90 derecelik yükseliş açısıyla uçaklardan balistik füzelere, seyir füzelerinden insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit yelpazesini aynı anda takip edebiliyor. Sistemde kullanılacak Aster 30 Block 1NT füzeleri ise hipersonik tehditleri bile etkisiz hale getirebilecek bir vuruş hassasiyeti sunuyor. Ortak girişim bünyesinde yürütülecek projenin ilk teslimatlarının 2028 yılı itibarıyla başlaması hedefleniyor.

Avrupa’nın kuzey kalkanı güçleniyor

Bu ihracat anlaşmasıyla Danimarka; Fransa ve İtalya’nın ardından SAMP/T NG topluluğuna katılan üçüncü ülke oldu. Toplamda 8 bataryaya kadar genişlemesi beklenen tedarik süreci, NATO’nun kuzey kanadındaki hava savunma açıklarını kapatırken, Avrupa savunma sanayisinin ABD bağımlılığını azaltma hedefine de doğrudan hizmet ediyor. Kopenhag'ın bu tercihi, aynı zamanda sistemin üreticisi olan Eurosam (Thales ve MBDA ortaklığı) için yeni ihracat kapılarının aralanması anlamına geliyor.