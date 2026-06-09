Danimarka’nın F-35 programında maliyet krizi: Savunma bütçesinde milyar dolarlık aşım

Kuzey Avrupa’da jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte savunma harcamalarını bütçe önceliği haline getiren ve filosunu hayalet uçaklarla takviye eden Danimarka, kontrolsüz büyüyen ek maliyetlerin baskısı altında. Ülkenin bağımsız mali denetim organları tarafından hazırlanan kapsamlı inceleme raporu, Savunma Bakanlığının F-35 tedarik ve uzun vadeli işletme bütçesini yönetmekte öngörü eksikliği yaşadığını tescilledi. Resmi verilere göre, önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonda uçakların teknik bakımı, hangar altyapısının yenilenmesi ve gizli işletme giderleri, başlangıçta onaylanan bütçe sınırlarını tam 2,2 milyar dolar aşacak.

Finansal gözetim eksikliği ve şeffaflık eleştirileri

Hazırlanan raporda en dikkat çekici noktalardan biri, askeri bürokrasinin bütçe onay mercilerine sunduğu maliyet tablolarındaki yapısal eksiklikler oldu. Denetim makamları, toplam harcamalar üzerindeki mali kontrol yetersizliğini tatmin edici olmayan bir durum olarak nitelendirirken, parlamentonun Maliye Komitesi’ne beklenen işletme giderleri hakkında şeffaf ve eksiksiz bilgi verilmemesini eleştirdi. Ek tedarik kararlarının alındığı komite brifinglerinde, lojistik ve ömür devri harcamalarının önemli bir kısmının başlangıç bütçe tahminlerine dahil edilmediği anlaşıldı.

Ek filo hedefleri ve kuvvetler arası finansman dengesi

Danimarka, geçmiş dönemlerde sipariş ettiği 27 adet F-35A modelinden büyük bir kısmını teslim almış, kalan uçakların ise önümüzdeki süreçte envantere girmesini planlamıştı. Değişen bölgesel güvenlik mimarisi doğrultusunda filoyu daha da büyütme kararı alan Kopenhag yönetimi, yaklaşık 2,8 milyar dolar ek kaynak ayırarak 16 adet ek F-35 savaş uçağı daha satın alma kararı almıştı.

Ancak ortaya çıkan 2,2 milyar dolarlık bu devasa maliyet artışı, toplam filo hedeflerine ulaşma sürecini finansal açıdan oldukça zorlu bir patikaya sokuyor. Bağımsız denetçiler, güncellenen yeni maliyet tahminlerinin içinde bile henüz beklenmeyen operasyonel risk rezervlerinin tam olarak yer almadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu durum, ortaya çıkan ek faturanın karşılanabilmesi için ordunun kara ve deniz kuvvetleri gibi diğer kritik savunma alanlarına ayrılan fonlardan zorunlu kesintiler yapılmasını ya da ek bir ek bütçe kanunu çıkarılmasını zorunlu kılacak.