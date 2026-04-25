Danimarka’nın hava savunmasında ABD devri kapandı: Tercih Avrupa oldu

Fransız-İtalyan ortaklığının ürettiği sistemin ilk ihracat başarısı olan bu anlaşma, Avrupa’nın savunmada öz yeterlilik stratejisinin en büyük zaferi olarak görülüyor. 400 kilometre radar menzilli yeni sistem, Danimarka’ya tarihindeki en geniş kapsamlı koruma kalkanını sağlayacak.

Savunma şemsiyesinde stratejik rota değişimi

Danimarka Savunma Bakanlığı tarafından resmen ilan edilen bu tercih, kıta genelinde savunma tedarik zincirindeki dengeleri kökten değiştirecek bir nitelik taşıyor. On yıllardır standart tercih haline gelen sistemler yerine SAMP/T NG platformuna yönelen Kopenhag yönetimi, teknik kapasite ve hızlı teslimat avantajlarını ön planda tuttu. Bu seçim, sadece askeri bir envanter güncellemesi değil, aynı zamanda Avrupa’nın yüksek teknoloji projelerinin küresel pazardaki rekabet gücünü kanıtlayan tarihi bir referans olarak öne çıkıyor.

Yeni nesil radar ve tam kapsama kabiliyeti

Sistemin kalbinde yer alan Thales Ground Fire 300 radarı, Danimarka varyantını rakiplerinden ayıran en güçlü teknik unsur olarak göze çarpıyor. Dikey fırlatma yeteneği sayesinde her yönden gelebilecek tehditleri eş zamanlı olarak bertaraf edebilen teknoloji, balistik füzelerden yeni nesil insansız hava araçlarına kadar geniş bir yelpazede caydırıcılık sağlıyor. Sistemin NATO mimarisiyle tam uyumlu çalışacak olması, Kuzey Avrupa’nın hava savunma ağında Danimarka’ya stratejik bir merkez rolü yüklüyor.

Avrupa savunma birliği için kritik başarı

Bu anlaşma, SAMP/T NG sisteminin kendi üretici ülkeleri dışındaki bir ordu tarafından seçilmesi bakımından büyük bir önem taşıyor. Fransa ve İtalya’nın ardından bu teknolojiyi kullanacak üçüncü ülke olan Danimarka, Avrupa merkezli savunma çözümlerinin operasyonel verimliliğini tescillemiş oldu. 2026 yılı itibarıyla hız kazanan bu savunma açılımı, müttefik ülkeler arasında ortak teknoloji kullanımını güçlendirirken, kıtanın savunma sanayisindeki bağımsızlık hedeflerine de doğrudan katkı sağlıyor.