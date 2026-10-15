DASAL Havacılık Teknolojileri, Ateş Serbest 2026 Tatbikatı’nda insansız sistemleriyle sahadaydı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde icra edilen, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ateş Serbest 2026 Tatbikatı, Türk savunma sanayiinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve çok sayıda gelişmiş silah sisteminin görev aldığı tatbikatta, DASAL Havacılık Teknolojileri ürünleri, sahadaki taktik ihtiyaçlara verdiği yenilikçi yanıtlarla öne çıktı.

Mikon İHA’lar ile havadan sisleme ve keskin nişancı imhası

Tatbikat kapsamında, DASAL MİKON İHA sistemlerinin zorlu muharebe şartlarındaki operasyonel esnekliği ve dayanıklılığı sergilendi. Havada sis bombasını tetikleyerek yaklaşık 15 dakika boyunca yoğun ve kesintisiz bir sisleme faaliyeti icra eden MİKON, bu esnada açığa çıkan yüksek sıcaklık ve yoğun sisten etkilenmeden, uçuşunu başarıyla sürdürerek sahadaki birliklere kritik bir taktiksel gizlenme avantajı sağladı. Bu operasyon, MİKON’un farklı görev profillerine uyarlanabilirliğini ve çetin şartlardaki yüksek beka kabiliyetini ortaya koydu.

Eş zamanlı olarak, TSK envanterinde bulunan DASAL MİKON Gözükara sistemlerinin Arı Kovanı monoblok nöbet kulübesine entegrasyonu da tatbikat kapsamında başarıyla test edildi. Kulübeye entegre edilen 30 İHA kapasiteli, döner mekanizmalı taşıyıcı sistem ve açılabilir çatı üzerinden dikey kalkış yapan MİKON Gözükara İHA’ları, yeraltı mevzisinde konuşlu kahraman askerlerimiz tarafından komuta edilerek, meskûn mahalden atış yapan keskin nişancı timini tam isabetle imha etti. Bu stratejik görev, MİKON Gözükara'nın yüksek kapasiteli sıralı operasyonlara elverişliliğini ve mevcut savunma altyapılarına kusursuz entegrasyon yeteneğini sahada kanıtladı.

PUHU C75 Kargo İHA ile cephe hattına otonom lojistik ikmal

Muharebe alanında kesintisiz lojistik desteğin kritik önem taşıdığı günümüz koşullarında, halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan DASAL PUHU C75 Kargo İHA da tatbikatta stratejik bir rol üstlendi. Tatbikat kapsamında cephe hattındaki birliklere tamamen otonom bir uçuşla mühimmat desteği sağlayarak lojistik ikmal güvenliğini başarıyla tesis etti.

Tatbikat, DASAL PUHU C75 ağır sınıf kargo İHA tarafından taşınan kapanış flamasının dalgalandırılması ve Seçkin Gözlemcilerin gururla selamlanmasıyla başarıyla sona erdi.

“Mühendislik gücümüzü sahadaki operasyonel ihtiyaçlara odaklıyoruz”

Ateş Serbest 2026 Tatbikatı’nın sonuçlarını değerlendiren DASAL Havacılık Teknolojileri Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk, sistemlerin sahadaki başarısına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Muharebe sahasının değişen dinamikleri, otonom ve müşterek çalışabilen sistemleri bir zorunluluk haline getiriyor. Ateş Serbest 2026 Tatbikatı’nda sistemlerimizin bizzat kahraman ordumuz tarafından kullanılarak tam isabetle görevlerini yerine getirmesi, mühendislik gücümüzün ve saha tecrübemizin en somut göstergesi. TSK’nın gücüne çarpan etkisi yapacak, operasyonel esnekliği artıran, sahanın gerçeklerine uygun sistemler üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.”