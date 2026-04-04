Denizaltı avında Güney Kore devrimi: Seahawk’lar resmen sahada

Güney Kore Deniz Kuvvetleri, 1 Nisan 2026 itibarıyla deniz savunma kapasitesinde adeta çağ atladı. Yaklaşık 640 milyon dolarlık dev bir yatırımın meyvesi olan MH-60R Seahawk projesi kapsamında teslim alınan ilk helikopterler, Jinhae’deki Deniz Hava Komutanlığı’nda yapılan törenle görev yerlerine uğurlandı. Amiral Kim Kyung-ryul törende yaptığı konuşmada, bu helikopterlerin sadece birer hava aracı değil, Kuzey Kore’nin modernize edilen denizaltı filosuna karşı çekilmiş sert bir rest olduğunu vurguladı. Mevcut Lynx ve Wildcat envanterinin aksine Seahawk’lar, suyun altını adeta bir cam gibi görebilen gelişmiş dijital sonar ve çok modlu radar sistemleriyle donatıldı.

Yerli silahlarla tam uyum ve küresel iş birliği

Bu yeni nesil avcıların en dikkat çekici özelliği, sadece Amerikan mühimmatıyla yetinmeyip Güney Kore’nin yerli gururu ‘Blue Shark’ torpidolarıyla tam uyumlu hale getirilmesi. 4 saati aşan havada kalış süresi ve saatte 333 kilometreye ulaşan hızıyla Seahawk’lar, tespit ettikleri bir su altı tehdidini saniyeler içinde etkisiz hale getirebilecek bir ateş gücüne sahip. Ayrıca Link-16 veri ağı sayesinde ABD donanmasıyla aynı dijital dili konuşan bu helikopterler, bölgedeki müttefik gemileriyle anlık hedef paylaşımı yaparak ortak operasyon kabiliyetini zirveye taşıyor. Güney Kore, bu hamleyle dünyada MH-60R işleten yedinci elit ülke konumuna yükselirken, deniz sınırlarını çok daha akıllı bir kalkanla koruma altına almış oldu.