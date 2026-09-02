Denizlerin hakimi karaya indi: ABD’den kritik füze hamlesi

Kaliforniya kıyılarında yer alan Point Mugu Deniz Test Sahası'nda gerçekleştirilen iki günlük zorlu test süreci, sistemin operasyonel hazırlık seviyesini ölçmek adına kritik bir dönüm noktası oldu. Ağır taktik tekerlekli askeri araçların üzerine entegre edilen fırlatıcı lançerlerden ateşlenen Harpoon gemisavar füzesi, littoral olarak adlandırılan kıyıya yakın sularda seyreden hedef gemiyi yüksek hassasiyetle vurarak etkisiz hale getirdi. Atış sonrasında açıklama yapan askeri program yöneticileri, bu başarının lojistik ekipler ile savunma mühendislerinin ortak vizyonunun ve exhaustive hazırlık süreçlerinin bir ürünü olduğunu vurguladı.

Küresel güç dengeleri ve kıyı savunma ağları

Geliştirilen bu kara konuşlu füze sistemi, yalnızca yerel sahilleri korumakla kalmayıp aynı zamanda stratejik su yolları ve boğazlar üzerinde mutlak bir deniz kontrolü sağlamayı hedefliyor. Mevcut gemisavar füzelerini mobil kara platformlarına uyarlayan ABD, bu sayede kendi pahalı savaş gemilerini riske atmadan düşman unsurlarına karşı kıyıdan ciddi bir asimetrik tehdit oluşturma kabiliyeti kazanıyor. Başta Pasifik bölgesi olmak üzere küresel gerilim hatlarında ve müttefiklerin savunma haritalarında kritik bir rol oynaması beklenen sistem; radar araçları ve gelişmiş komuta kabinleriyle entegre çalışarak, amfibi harekat tehditlerine karşı aşılması imkansız, katmanlı bir savunma hattı inşa etmenin en somut adımı olarak kabul ediliyor.