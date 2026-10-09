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Derin taarruz için IRIFI: Fransa otonom kamikaze İHA'sını tanıttı

Fransız Harmattan AI, uyduya ihtiyaç duymadan 2.000 km'deki hedefi vurabilen otonom saldırı İHA'sı IRIFI'ı tanıttı.

MERVE KORNİK
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Derin taarruz için IRIFI: Fransa otonom kamikaze İHA'sını tanıttı
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Fransız savunma teknolojileri şirketi Harmattan AI, uzun menzilli derin taarruz görevleri için geliştirdiği IRIFI adlı yeni tek yönlü saldırı İHA sistemini kamuoyuna tanıttı.

GPS yok, pilot yok

Şirketin açıklamasına göre IRIFI, en dikkat çekici özelliğiyle rakiplerinden ayrılıyor. Sistem, uydu seyrüseferine (GNSS) veya uçuş sırasında insan kontrolüne ihtiyaç duymadan görev icra edebiliyor. Elektronik harp ortamında, GPS sinyallerinin karıştırıldığı sahada bile hedefe ulaşması hedefleniyor.

2.000 kilometre menzil

Otonom seyrüsefer sistemi sayesinde 2.000 kilometreye kadar menzildeki stratejik hedeflere taarruz edebilecek şekilde tasarlanan İHA, tek yönlü saldırı konseptine sahip. Yani görev sonrası geri dönüş yapmadan hedef üzerinde infilak ediyor.

Harmattan AI'ın bu hamlesi, Fransa'nın özellikle Ukrayna savaşı sonrası gördüğü uzun menzilli kamikaze İHA ihtiyacına yönelik yerli çözüm olarak yorumlanıyor.

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