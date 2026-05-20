Destinus ve Rheinmetall yeni nesil füze için vites yükseltti

Kıta Avrupası’nın kendi kendine yeten bir askeri ekosistem inşa etme çabaları, füze teknolojilerinde atılan bu son adımlarla yepyeni bir boyuta taşındı. Hollanda merkezli havacılık şirketi Destinus ve Almanya’nın küresel savunma devi Rheinmetall, stratejik derin darbe yeteneği açığını kapatmak amacıyla RUTA Block 3 füze geliştirme sürecini resmen hızlandırdı. İki üretici arasında kurulan ortak girişim çatısı altında yürütülen projenin uçuş test kampanyasının 2027 yılında başlatılması planlandı. Ukrayna’daki yüksek yoğunluklu çatışmalardan elde edilen sahadaki operasyonel dersler üzerine kurgulanan bu proje, sembolik üretim adetlerinden sıyrılarak endüstriyel ölçekte kitlesel üretime geçiş stratejisinin en somut halkasını oluşturdu.

Elektronik harbe karşı GPS olmadan uçtu

Geliştirilmekte olan RUTA Block 3 modelini serinin önceki versiyonlarından ayıran en büyük fark, sunduğu otonom teknolojik kabiliyetlerde gizlidir. Yeni füze sistemi, Destinus tarafından tasarım süreci tamamlanan gelişmiş T220 turbojet motorundan güç aldı ve 250 kilogram sınıfında ağır bir harp başlığı taşıyacak şekilde yapılandırıldı. Sinyal karıştırma ve yoğun elektronik harp unsurlarının yer aldığı muharebe ortamları için özel olarak dizayn edilen füze, uydu navigasyon sistemlerinin tamamen çöktüğü ya da engellendiği kör noktalarda bile gelişmiş otonom navigasyon altyapısıyla hedefini şaşırmadan bulma yeteneği sergiledi. Sistem ayrıca, kara, deniz ve sabit askeri üslerden fırlatılmayı destekleyen standart bir ISO konteyner mimarisi kullanarak lojistik anlamda çok esnek bir konuşlanma avantajı sağladı.

Üç ülkeye yayılan üretim ağı kuruldu

Füze projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Avrupa genelinde üç farklı ülkeyi kapsayan entegre bir endüstriyel lojistik omurga oluşturuldu. Mühendislik tasarım yetkisi ve ana gövde imalatı Hollanda’daki tesislerde kalırken, Ukrayna kritik bileşenlerin üretimi, AR-GE geliştirme süreçleri ve operasyonel test aşamalarında doğrudan rol üstlendi. Projenin nihai entegrasyonu, seri üretimi ve diğer Avrupalı ortaklara teslimatı ise Rheinmetall’in Almanya Aşağı Saksonya’da bulunan Unterlüß tesislerindeki ortak girişim çatısı altında toplandı. Bu ortaklık sadece bir teknoloji gösterimi olmadığını, Avrupa’nın uzun soluklu kriz dönemlerinde kendi askeri envanterini hızla ikmal edebilecek gerçek bir endüstriyel derinliğe ulaştığını tescilledi.