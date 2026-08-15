Doğu Çin Denizi’nde hava sahası alarmı! Japon savaş uçakları Çin keşif uçağı için havalandı

Bölgesel egemenlik tartışmalarının merkezinde yer alan su yolları üzerinde iki ülkenin askeri unsurları arasında yeni bir hava saha takibi yaşandı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait Y-9 tipi elektronik istihbarat ve keşif uçağının, Japonya’nın güney sınır hattına paralel bir rota izlemesi Tokyo yönetimini anında harekete geçirdi. Radar tespitlerinin ardından üslerinden kalkış yapan Japon önleme uçakları, Çin askeri uçağının hareket kabiliyetini ve rotasını Doğu Çin Denizi’nin uluslararası hava sahasında saniye saniye takibe aldı.

Ticaret rotaları üzerinde jeopolitik riskler tırmanıyor

Askeri uçağın izlediği rotanın, küresel deniz taşımacılığının ve yarı iletken lojistiğinin en yoğun olduğu deniz koridorlarına komşu olması, bölgedeki jeopolitik risk primini canlı tutuyor. Yaşanan bu tarz anlık radar restleşmeleri, uluslararası nakliye şirketlerinin sigorta maliyetlerini etkileme potansiyeli taşırken, Tayvan Boğazı ve çevresindeki ticari hatların güvenliğine yönelik endişeleri de derinleştiriyor. Siyasi ve askeri gerilimlerin tırmanması, Asya merkezli tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği açısından küresel piyasalar tarafından en hassas jeopolitik parametreler arasında konumlandırılmaktadır.

İki ülke savunma bakanlıklarının bölgedeki askeri varlıklarını artırma kararlılığı, hava koridorlarındaki acil kalkış reaksiyonlarının sıklığını son dönemde belirgin şekilde artırdı. Uluslararası hukuk sınırları dahilinde icra edildiği savunulan bu stratejik uçuşlar, savunma harcamalarını artıran bölge devletlerinin caydırıcılık faaliyetlerinin bir uzantısı olarak görülüyor. Doğu Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları ve hava savunma tanımlama bölgelerine yönelik bu karşılıklı restleşmelerin, önümüzdeki süreçte de diplomatik kanallardaki en sıcak tıkanıklık başlığı olarak kalmaya devam edeceği öngörülüyor.