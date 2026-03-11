Dron tedarikinde yeni boyut: Rusya–İran İHA iş birliği

Rusya ile İran arasındaki askeri ilişkiler, insansız hava araçları üzerinden dikkat çekici bir şekilde derinleşiyor. Moskova’nın Ukrayna savaşında kullandığı Shahed tipi kamikaze dronların İran tarafından sağlandığı ortaya çıktı. Bu gelişme, Batı yaptırımlarının etkisini azaltmaya yönelik ortak bir strateji olarak değerlendiriliyor. İran, Rusya’ya yalnızca dron tedarik etmekle kalmıyor; aynı zamanda üretim hattı ve teknoloji desteği de sunuyor.

Rusya’nın Shahed dron kullanımı

Rusya açısından bakıldığında, Shahed modelleri düşük maliyetli olmaları ve kolay üretilebilmeleri nedeniyle kritik bir araç haline geldi. Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarda yoğun şekilde kullanılan bu dronlar, Moskova’nın hava saldırı kapasitesini artırıyor. Ukrayna’da düşürülen dronlarda İran menşeli parçaların bulunması, iş birliğinin somut kanıtı olarak öne çıkıyor.

İran’ın kazanımları ve bölgesel etkisi

İran için ise bu iş birliği hem ekonomik kazanç hem de stratejik destek anlamına geliyor. Rusya ile kurulan bağ, Tahran’ın bölgedeki etkinliğini artırırken, askeri teknolojiye erişim açısından da önemli bir avantaj sağlıyor. Bu durum, İran’ın bölgesel politikalarında yeni bir güç unsuru olarak değerlendiriliyor.

Rusya–İran dron işbirliği, yalnızca Ukrayna savaşının gidişatını değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki dengeleri de etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. İki ülkenin yakınlaşması, yaptırımları aşma konusunda ortak bir yol arayışını gösterirken, uzun vadeli sonuçlarının nasıl şekilleneceği merakla izleniyor.